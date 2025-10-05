Una treintena de familias inquilinas de la SVS de Santander han ejercido su derecho a compra este año

SANTANDER 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 29 familias santanderinas inquilinas de las viviendas en alquiler con opción a compra que gestiona la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander (SVS) han decidido hacer efectiva la compra a lo largo de 2025.

De esta forma, ascienden a 93 los inquilinos de la SVS que se han convertido en propietarios tras pasar, la mayoría de ellos, 10 años de alquiler, y con ello se han beneficiado del ahorro que durante el tiempo que han estado de alquiler han ido acumulando con el pago de sus rentas mensuales.

Así lo ha dado a conocer en nota de prensa el concejal de Vivienda, Agustín Navarro, quien ha indicado que el Ayuntamiento permite destinar el 80 por ciento de la renta mensual a la compra futura de la vivienda y con un precio de compra que será el mismo dentro de 10 años del establecido al comienzo del alquiler.

Teniendo esto en cuenta, las 93 familias que han optado por comprar se beneficiarán de un ahorro global que alcanza los 3,3 millones de euros (una media de 36.451 euros por comprador).

"Para el Ayuntamiento de Santander, esos 3,3 millones que se han quedado en los bolsillos de los santanderinos son un esfuerzo económico que la Sociedad de Vivienda y Suelo ha realizado y que ha merecido la pena", ha añadido.

Según ha asegurado el edil, todas estas familias "han conseguido ahorrar una cantidad considerable para la compra, a la que aportan casi el total del dinero que han ido empleando para el pago de la renta", y ha destacado que muchos de los vecinos que accedieron a estas VPO "están pagando ya sus viviendas y al tiempo disfrutando de ellas".

También ha remarcado que Santander "seguirá poniendo en marcha fórmulas para facilitar el acceso a una vivienda a los vecinos que más lo necesitan y para ayudarles en el pago de las mensualidades".

Por último, Navarro ha hecho hincapié en que el Ayuntamiento ha construido 1.204 VPO en los últimos años y ha promovido el "mayor" parque de vivienda social en alquiler que existe en Cantabria.

"Santander es ejemplo de impulso a promociones de vivienda protegida a precios muy competitivos y con continuas facilidades como son también los descuentos a las familias que incorporan un nuevo miembro por nacimiento o adopción", ha concluido.