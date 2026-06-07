Una treintena de personas participa en una 'bicimarcha' desde Astillero a Sarón para reivindicar el papel de la bici - CANTABRIA CON BICI

SANTANDER, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de personas ha participado este domingo en una 'bicimarcha' desde Astillero a Sarón para reivindicar el papel de la bicicleta como una herramienta "estratégica" frente a la crisis energética, la dependencia del petróleo y el encarecimiento de la movilidad cotidiana.

Esta movilización, que ha contado con la asistencia del concejal de Movilidad Sostenible de Astillero, Rubén González, se ha llevado a cabo en Cantabria y en otras comunidades autónomas convocadas por la coordinadora estatal ConBici con motivo del Día Internacional de la Bicicleta, que se conmemora cada 3 de junio.

Así, la protesta en la región se ha llevado a cabo desde la rotonda de La Planchada en Astillero y ha continuado por el carril bici hasta Sarón. Se ha realizado una visita a los huertos de Permacultura Cantabria, donde los asistentes han podido conocer sus proyectos y disfrutar de un catering.

Con esta 'bicimarcha' y el resto de 'bicimanifestaciones' en España, desde la organización, que en la comunidad ha estado a cargo de Cantabria ConBici, se ha querido visibilizar que este vehículo es "una solución real" y una alternativa "accesible, eficiente y saludable" para muchos desplazamientos diarios, en un contexto marcado por la inestabilidad energética, la subida de precios y la dependencia de los combustibles fósiles.

Además, ha querido reclamar a los ayuntamientos y al Gobierno regional medidas concretas para facilitar el uso diario de la bicicleta "en condiciones de seguridad".

Y es que entre las principales demandas del colectivo se encuentran crear una red ciclista "segura, continua y conectada"; más aparcamientos seguros; medidas efectivas de calmado del tráfico; entornos escolares seguros y saludables; mejor conexión de la bicicleta con el transporte público; más espacio público para caminar, pedalear y convivir, y políticas estables de movilidad activa y reducción de la dependencia del coche.