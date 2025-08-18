Los trenes se interrumpirán entre Cabezón de la Sal y Casar de Periedo del 26 al 30 de agosto por obras

Renfe programa 198 autobuses para garantizar la movilidad de los viajeros

SANTANDER, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tráfico ferroviario se interrumpirá entre Cabezón de la Sal y Casar de Periedo del 26 al 30 de agosto por las obras de mejora que ejecuta Adif en la red de ancho métrico, que afectarán a los servicios de la línea C-2 de Cercanías Santander - Cabezón de la Sal y a los de Media Distancia.

Para garantizar la movilidad de los viajeros, Renfe pondrá en marcha un plan de transporte por carretera para todos los trenes en los trayectos y días afectados.

Ha programado un total de 198 viajes: 178 circulaciones de autobuses para garantizar la movilidad de los viajeros de Cercanías y 20 para los servicios de Media Distancia.

Los usuarios de los trenes de línea C-2 Santander - Cabezón de la Sal realizarán por carretera el tramo entre esta última localidad y Casar de Periedo; y los pasajeros de los trenes de Media Distancia realizarán en autobús el tramo entre Casar y Llanes.

Las paradas de los autobuses que realizarán el servicio estarán expuestas en las estaciones y apeaderos afectados, y los horarios se podrán consultar en la página web renfe.com y el teléfono de atención telefónica 900 90 89 32.

Renfe ha recordado que en los trayectos por carretera no está permitido viajar con bicicletas ni animales de compañía.

En cuanto a las obras, los trabajos que ejecuta Adif en la red de ancho métrico conllevan tanto la mejora de rasante como el drenaje transversal entre Cabezón y Ontoria mediante elevación de la cota de la vía.