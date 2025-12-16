Tres bandas emergentes de Santander, Bilbao y Logroño, este domingo en la sala Niágara en el festival 'Orbitan 3'

Royal Podencos - FSC

SANTANDER, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tres bandas emergentes de Santander, Bilbao y Logroño se subirán este domingo 21 al escenario de la sala Niágara en la cuarta edición del festival Orbitan 3, una iniciativa que organiza esta sala de conciertos santanderina junto a la asociación cultural de Bilbao Rabba Rabba Hey! y la sala Stereo Rock and Roll de Logroño.

Visibilizar a bandas locales de distintos estilos musicales e impulsar su talento ofreciendo a la ciudadanía una oportunidad única para disfrutar y apreciar la música en directo es uno de los propósitos de este festival reconocido, un año más, en el programa de ayudas culturales Tan Cerca, que financian el Área de Cultura y Gobernanza del Ayuntamiento de Bilbao, la Fundación Santander Creativa (FSC) y la Unidad de Cultura del Ayuntamiento de Logroño.

Orbitan 3, que ya ha pasado por Logroño y recalará este viernes 19 en la sala Mytho de Bilbao y el domingo 21 en la sala Niágara con las actuaciones de Royal Podencos, Swamp Stringband y Ohmnicidas, a las que seguirá una sesión DJ.

Las entradas se pueden comprar en la taquilla a un precio de diez euros.

El cuarteto cántabro Royal Podencos presentará su cuarto álbum, 'Morfina en el caviar', un trabajo que acaban de publicar y que transita por la música rock, los sonidos del "garage" y el indie. Este disco muestra intenciones y pinceladas del rock universitario de los 2000 pero también indie de los 90. Desde The Jesus and Mary Chain, Cracker, Manic Street Preachers o Meat Puppets hasta los Pixies, sin olvidar referencias más clásicas como pueden ser The Stooges, The Doors, David Bowie o The Velvet Underground.

La banda está formada por Jota a la guitarra, Toni Arenal al bajo, Jonathan Santamaría a la batería y Hans Eguinoa, voz y guitarra.

El interés por la música country, el swing, el bluegrass y el cabaret ha unido a las tres componentes del trío de cuerda Swamp Stringband, formado por Ainhoa Rincón (violín, mandolina y coros), Enara Sánchez (contrabajo) y Xandra de la Vega (guitarra, ukelele y voz principal). Una stringband con toques desenfadados pero de gran calidad.

Ohmnicidas es una banda de rock and roll que surgió en 2018 formada por un trio de músicos de amplia trayectoria (Diego, Deivis y Gusi) que, aunque han ampliado sus horizontes musicales, no pierden su esencia. La potencia del sonido, una puesta en escena directa y la contundencia de su base rítmica se funden con la elegancia de la guitarra y sus voces afiladas.