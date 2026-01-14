Tres centros cívicos de Santander acogerán el III Festival de Cortos Cántabros - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los centros cívicos Juan de Santander, Numancia y Juan Carlos Calderón acogerán este mes de enero el Festival de Cortos Cántabros con la proyección de un total de 16 cortos de diferentes directores de la región.

Así lo ha anunciado este miércoles la concejala de Participación Ciudadana de Santander, Lorena Gutiérrez, quien ha explicado que la actividad tendrá lugar a las 19.00 horas con entrada libre hasta completar aforo.

Este viernes 16 de enero, en el Centro Cívico Juan de Santander, se proyectarán los cortometrajes 'Siniestro total', de la directora Olga Vázquez; 'Paula, Noelia y Balla pareja', del realizador Francisco Ibáñez 'Pacolini'; 'Sombras en la pared' y 'El secreto de las flores', de Gema Ganza; y 'Algo serio', dirigido por Patxi Gabella.

El viernes 23 de enero, el Centro Cívico de Numancia acogerá la proyección de 'Namnala', dirigido por Nacho Solana; 'Pilares escondidos', de Fidel; 'Hipoglucemia', de Jesús Corcuera; 'La rabia del hielo', de Paco Gutiérrez; y 'Connecting people', de Álvaro de la Hoz.

El ciclo concluirá el viernes 30 de enero en el Centro Cívico del Río de la Pila, donde se exhibirán 'Medianoche de esplendor', de Marcos Sastre; 'Objetos perdidos', de Álvaro Oliva; 'Connecting people', de Álvaro de la Hoz; y 'Beatiful Pepa', de Álvaro García.

Gutiérrez ha animado a los vecinos a disfrutar de este festival con el que se pretende "visibilizar a los directores cántabros y más a quienes se dedican a un cine tan particular y especial como son los cortos".

Toda la información estará disponible en la web del Ayuntamiento www.santander.es y en www.centroscivicossantander.com, además de actualizada en las redes sociales de @barriosdesantander (Instagram y Facebook).