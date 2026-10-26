Tres detenidos en Santander dedicados a comerte hurtos de forma itinerante por España - CNP

SANTANDER, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres personas en Santander que se dedicaban a cometer hurtos de forma itinerante por todo el país. Ha evitado que se cometiera uno en la capital cántabra y ha recuperado efectos sustraídos en dos comercios de un centro comercial de Burgos.

El 21 de octubre, a las 19.00 horas, el 091 recibió una llamada de una persona indicando que otras tres habían intentado robar en un establecimiento de la zona comercial situada en el Alisal. Facilitó datos concretos del vehículo en el que habían huido así como la dirección que habían tomado.

La Policía inició la búsqueda del coche, para lo que la colaboración del ciudadano que avisó fue determinante. De hecho, poco después, fue localizado e interceptado cuando circulaba por la zona del Parque Científico y Tecnológico de la ciudad y los agentes identificaron a sus tres ocupantes.

En la inspección en el interior del turismo, localizaron varios perfumes así como diversas prendas de vestir, todos etiquetados y nuevos, y ninguno de los tres pudo dar una explicación coherente sobre su origen. También se encontraron útiles para la sustracción de productos en comercios.

De forma paralela, un agente acudió a una perfumería del Centro Comercial con la lista de perfumes hallados; los empleados no pudieron precisar en ese momento si los habían sustraído en ese comercio o en otro de su franquicia, aunque sí el importe, que ascendía a 644 euros.

Los policías intervinieron los efectos hallados en el vehículo y detuvieron a los tres individuos como presuntos autores de un delito de hurto, a los que trasladaron a Comisaría.

Además, a través del CIMACC 091, comprobaron que a uno de los detenidos le constaba en vigor una requisitoria judicial de búsqueda, detención y personación de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Almería.

Una vez en dependencias policiales, el grupo de investigación especializado en este tipo de delitos comprobó que las prendas de vestir habían sido sustraídas en una tienda de un centro comercial de Burgos. Respecto a los perfumes, se descartó que procedieran del comercio de Santander, pero sí habían sido sustraídos ese día en otro de la misma franquicia que se encuentra en el mismo centro comercial de Burgos en el que se habían robado las prendas.

Comprobada la procedencia de los artículos intervenidos, se acordó su devolución a ambos comercios, lo que, junto con la tentativa de hurto en el comercio de Santander que originó la intervención policial, deja patente la actividad itinerante de los detenidos.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición judicial, donde se decretó su puesta en libertad.