Tres heridos al volcar un coche tras un accidente en la A-8 a la altura de Islares

El estado del turismo tras volcar en la A-8 esta madrugada - BOMBEROS DE CASTRO URDIALES

SANTANDER 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Castro Urdiales han atendido esta madrugada a tres heridos que han sido trasladados al hospital como consecuencia de un alcance que ha provocado el vuelco de un coche en el punto kilométrico 156 de la Autovía A-8, a la altura de la localidad de Islares (Castro Urdiales).

Además de este dispositivo, el Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha movilizado otro esta mañana por otro alcance, que se ha saldado sin heridos, en el punto kilométrico 147 de la misma autovía, cerca de la incorporación a Castro Urdiales sur, han informado los Bomberos municipales en su perfil de la red social X.