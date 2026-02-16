Tres personas resultan atropelladas en Santander entre el viernes y el sábado

Archivo - Policía Local. - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado atropelladas en Santander entre el pasado viernes 13 y el sábado 14 y han tenido que ser trasladadas en ambulancia al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para ser asistidas de sus lesiones.

Según ha informado este lunes la Policía Local, el primer atropello se produjo el viernes sobre las 16.40 horas, el de un hombre de 70 años que cruzaba por la calle Joaquín Rodríguez fuera del paso de peatones y fue arrollado por un turismo.

También el viernes, a las 23.40 horas, una motocicleta atropelló a un joven de 22 años que cruzaba por el Paseo de Pereda fuera del paso de peatones.

Finalmente, el sábado, a las 22.00 horas, un turismo atropelló a otro joven de 20 años cuando cruzaba por un paso de peatones de la avenida Primero de Mayo.