Tres producciones cántabras, en las secciones oficiales del 29 Festival de Cine de Málaga

SANTANDER 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tres producciones cántabras, que han contado con ayudas públicas del Gobierno regional, han sido seleccionadas para formar parte de las secciones oficiales del 29 Festival de Cine de Málaga.

Se trata del largometraje 'Level', de Carlos Mora y Anna Berkhoff; y los cortometrajes 'Tenéis que verlo', dirigido por Nacho Solana y producido por Sincio de Pelis, e 'Instrucciones para quedarse', dirigido por Caque Trueba y producido por Trueba & Trueba y Las Hermanísimas.

'Level' obtuvo en 2021 una ayuda de 40.000 euros para la producción de largometrajes, convocada por la Consejería de Cultura a través de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte (SRCD), además de estar seleccionado en 2020 en la primera edición del taller de impulso de proyectos cinematográficos que organiza Cantabria Film Commission.

Por su parte, 'Instrucciones para quedarse' forma parte del catálogo de cortometrajes 'Cantabria en corto 2025' y, al igual que 'Tenéis que verlo', obtuvo ayuda a la producción de cortometrajes profesionales en el año 2024, a través de la Dirección General de Cultura.

Se trata de la primera vez que el Festival de Málaga selecciona para sus secciones oficiales tres proyectos de productoras cántabras que desarrollan su actividad en la región.

En la edición de 2022, este certamen ya seleccionó para su sección oficial el documental 'Mario Camus según el cine', producido por Trueba & Trueba, que también fue beneficiario de las ayudas a la producción de largometrajes que convoca la SRCD.

Para el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, se trata de "un hito" para el audiovisual de Cantabria, que demuestra que el ecosistema que se está desarrollando a través de Cantabria Film Commission y la Filmoteca Mario Camus "funciona".

Martínez Abad ha destacado que Cantabria tiene "grandes profesionales en el sector audiovisual", por lo que ha abogado por "generar espacios, oportunidades y actividades para que su talento se desarrolle y tengan posibilidades de realizar sus proyectos". "Apostar por el crecimiento interno es menos llamativo, pero más efectivo a largo plazo", ha apuntado.

Por su parte, el director de Cantabria Film Commission, Víctor Lamadrid, ha subrayado que esta selección pone de manifiesto que "el fomento del talento cántabro que realizamos funciona y cosecha resultados".

Ha indicado que tanto las jornadas DCP como el catálogo de cortometrajes y el taller de impulso forman parte de un plan diseñado para que el audiovisual de Cantabria "se vaya fortaleciendo de forma progresiva, sostenible y sostenida en el tiempo".

Lamadrid ha destacado que Cantabria se encuentra posicionada como "una comunidad emergente" en material audiovisual, y "llama la atención" de otras interesadas en conocer las actividades que realiza en favor del sector audiovisual y en "tender lazos" para coproducir con empresas cántabras.

"Este es el camino y la confirmación de que tenemos que seguir adelante con más energía si cabe, ya que el impulso que supone que un festival como el de Málaga se fije en los creadores de Cantabria nos indica que estamos avanzando en la dirección correcta", ha concluido.