Tres vuelos desviados y uno cancelado esta mañana en el Seve Ballesteros por la niebla

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SANTANDER 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La densa niebla que se ha registrado hasta mediodía en Santander ha obligado a desviar tres vuelos que tenían previsto aterrizar en el aeropuerto Seve Ballesteros y a cancelar otro.

En concreto, según ha informado Aena a esta agencia, el vuelo procedente de Bucarest se desvió inicialmente a Zaragoza. Posteriormente, llevó a los pasajeros a Santander y pudo operar el asociado de salida Santander-Bucarest.

Además, el vuelo procedente de Madrid se desvió a Bilbao y se canceló el asociado de salida a Madrid.

Y el vuelo procedente de Dublín se desvió inicialmente a Toulouse, si bien más tarde llegó a Santander y pudo operar el asociado de salida Santander-Dublín.