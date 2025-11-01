Treto registra esta noche la temperatura más alta de España: 23,2 grados

SANTANDER, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad cántabra de Treto, en el municipio de Bárcena de Cicero, ha registrado en lo que va de sábado la temperatura más alta de España, al alcanzar a la medianoche los 23,2 grados centígrados.

Este no es el único punto de Cantabria que figura en el ranking de los diez lugares españoles donde más ha subido el mercurio de los termómetros, ya que también aparece en la lista Castro Urdiales, que con 22,5ºC marcados a las 00.00 horas se sitúa en la sexta posición de la tabla.

Y por contra, la temperatura más baja también se ha dado en la región. En este caso, Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa, lidera las mínimas con 1,9 grados registrados a las 4.50 horas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

Igualmente, Cantabria se sitúa en lo más alto de la lista donde más veloz ha soplado el viento, en la que San Roque de Riomiera se alza a la primera posición con 71 kilómetros por hora marcados a las 00.20 horas.

En cuanto al viento también destacan las rachas en la región, donde se han dado la tercera y la cuarta mayores de España. En concreto, se han registrado en San Roque (98 km/h) y Alto Campoo (88 km/h), respectivamente. La mayor del país ha sido en Valdezcaray (La Rioja) con 113.