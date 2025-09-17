El triatlón 'Ciudad de Santander' reunirá a más de 750 atletas de 13 nacionalidades

SANTANDER 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El triatlón 'Ciudad de Santander', que se celebrará el próximo domingo 21 organizado por el Club Deportivo Triciclo Team, reunirá a más de 750 atletas de 13 nacionalidades, récord de participación hasta la fecha

Así lo ha anunciado la concejala de Deportes, Beatriz Pellón, durante un acto en el que ha estado acompañada por el organizador, Enrique Conde, y la directora general de Deportes, Susana Ruiz.

El Triatlón Ciudad de Santander, de distancia olímpica (1.500 metros, 40 kilómetros y 10 kilómetros) tendrá la salida en la duna de Zaera, donde comenzará con el segmento de natación y donde además se instalarán los boxes, junto al aparcamiento del Palacio de Festivales.

La prueba contará con premios en metálico para las categorías absolutas, tanto masculina como femenina, además de regalos a todos los participantes y varios sorteos durante el transcurso del evento.

Pellón ha reconocido que el Ayuntamiento está "encantado" de colaborar con esta iniciativa que conjuga deporte, atracción turística y solidaridad, ya que un porcentaje de cada inscripción se destinará a la Fundación Síndrome de Down, la Fundación Calidad en Dependencia y a Desafío Inmortales.

Por su parte, el Conde ha señalado que el objetivo de este triatlon es fomentar el deporte y los hábitos de vida saludable a través de una prueba "accesible y bien organizada", que "busca inspirar a personas de todas las edades a desafiar sus límites, al tiempo que se impulsa la participación ciudadana y el crecimiento del deporte en la región".

Toda la información de la prueba está disponible en la web https://triatlonciudadsantander.com/