'Los Trotaritmos' ganan el Concurso de Disfraces de Camargo

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, con 'Los Trotaritmos', grupo ganador del concurso de disfraces del Carnaval en el municipio - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo 'Los Trotaritmos' se ha proclamado ganador del Concurso de Disfraces del Carnaval de Camargo, celebrado el domingo y en el participaron 23 agrupaciones con casi 850 participantes de dentro y fuera del municipio.

En segundo lugar quedaron los 'Ángeles de Hielo', mientras que el tercer premio fue la agrupación 'La traca', ha informado en un comunicado el Ayuntamiento.

En total, se han repartido más de 5.000 euros en premios, con una mención específica a los grupos del municipio. De ellos, el ganador fue 'Arzoguardianes de la Corona', seguidos de 'Estudio de Danza Carlota Argos', 'Patinaje Camargo El Pendo' y 'Cocodrilos del Pozón de la Ruperta'.

El certamen contó, además, con la colaboración de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Camargo que aportó un vale de compra de 200 euros en establecimientos del municipio para el primer grupo local clasificado.

Para el fallo del concurso, el jurado ha tenido en cuenta la creatividad, la originalidad y el trabajo reflejado en los disfraces y coreografías presentadas.

El alcalde, Diego Movellán (PP), ha subrayado el "gran nivel" de los concursantes y la "elevada implicación vecinal". "El esfuerzo es cada año más evidente y hay grupos que dedican prácticamente un año entero a preparar sus disfraces y coreografías", ha subrayado el regidor, que ha valorado el "enorme esfuerzo colectivo que hay detrás de cada propuesta".

Además, ha puesto e valor la "alta participación" registrada entre los camargueses.