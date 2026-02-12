El TSJC valora la creación de cuatro plazas en tribunales de instancia y pide dos en la Audiencia

Archivo - Complejo judicial Salesas. Juzgados de Santander - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) valora de forma positiva la creación de cuatro plazas judiciales para los tribunales de instancia de Santander y Santoña este año 2026.

Sin embargo, el TSJC reclama la creación de dos plazas en la Audiencia Provincial dado que la plantilla resulta "insuficiente" y el aumento de asuntos ha dado lugar a una "ralentización del ritmo de la respuesta judicial cuya superación exige la creación de las plazas interesadas".

El órgano de gobierno de los jueces en Cantabria hace estas consideraciones en el informe que ha realizado al proyecto de Real Decreto de creación de 500 unidades judiciales elaborado por el Ejecutivo central.

En el mismo, expresa su consideración "favorable" a que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes haya atendido sus solicitudes para crear una plaza civil, otra de instrucción y otra social en el Tribunal de Instancia de Santander, así como una plaza más de civil e instrucción en el Tribunal de Instancia de Santoña.

Al tiempo, la Sala de Gobierno pide que "se reconsidere" la decisión de no atender a su petición de crear dos plazas en la Audiencia Provincial cántabra -una para las secciones civiles y otra para las penales-, ya que, a su juicio, son "absolutamente necesarias", ha destacado el TSJC en un comunicado de prensa.

El proyecto de Real Decreto contempla 71 nuevas plazas en las distintas audiencias provinciales de España, sin que ninguna de ellas lo sea para la de Cantabria a pesar de que el Tribunal Superior de esta comunidad autónoma considera "urgente" su creación.

Así, en su informe la Sala de Gobierno explica que en las secciones civiles es "difícil mantener la capacidad de respuesta" de sus magistrados, que actualmente supera el 120 por ciento del módulo de dedicación.

Además, advierte de que es "inviable" seguir así pues uno de sus magistrados, el actual presidente de la Audiencia Provincial, José Arsuaga, ha sido nombrado recientemente presidente del TSJC y abandonará su trabajo en la Audiencia en próximas fechas.

En el caso de las secciones penales, cada una cuenta solo con tres plazas, sin que existan magistrados o magistradas suplentes que puedan completar Sala cuando se produce una situación de enfermedad o vacante.

Por todo ello, la Sala de Gobierno pide al Ministerio que "reconsidere su decisión" y tenga en cuenta que "a pesar de que todos los integrantes de la Audiencia Provincial superan los módulos de dedicación, la insuficiente plantilla y el aumento de asuntos en los últimos años ha ralentizado la respuesta judicial que se presta en Cantabria".