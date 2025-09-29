El túnel de Somaconcha en la A-67 se cierra al tráfico sentido Santander desde el martes hasta el viernes

SANTANDER 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El túnel de Somaconcha en la A-67, a la altura de Pesquera, se cerrará al tráfico sentido Santander desde las 7.00 horas de este martes 30 hasta el viernes 3 de octubre a las 13.00 horas.

Así lo ha informado este lunes el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que ha anunciado que se establecerá un itinerario alternativo, debidamente señalizado, para circular por la carretera N-611, desde la salida en el enlace 144 de la A-67 hasta la reincorporación a la autovía en el enlace de Santa Cruz de Iguña en el km 157.

No obstante, se permitirá la circulación por un carril en horario nocturno de 7.00 a 20.00 horas, excepto para vehículos especiales con anchura superior a 4 metros, que podrán circular los lunes, jueves y viernes en horario comprendido entre las 20l.00 y las 21.30 horas, debido a las limitaciones impuestas por las obras que se están llevando también a cabo en el viaducto de Marlante.

La actuación del Mitma se enmarca en las obras de modernización y mejora de seguridad de los túneles de Gedo, Somaconcha, Lantueno, Las Caldas, Riocorvo y Pedredo, situados en la autovía A-67 y la carretera N-611, en Cantabria. Esta actuación cuenta con un presupuesto de 31,3 millones de euros (IVA incluido), financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

En este contexto, se va a extender una capa de rodadura con aglomerado asfáltico en la calzada, en sentido Santander, del túnel de Somaconcha, situado en km 147 de la A-65, en el municipio de Pesquera.

Por ello, y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se cerrará al tráfico el tubo del túnel en sentido Santander los días citados.