Un turismo cuyo conductor dio positivo en alcohol choca contra cuatro coches aparcados en Santander

Policía Local de Santader - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha instruido diligencias contra el conductor de un turismo que dio positivo en alcohol y que chocó contra cuatro vehículos aparcados en la calle.

Los hechos han sucedido sobre las 2.00 horas de este miércoles, cuando un coche que circulaba por la avenida Eduardo García del Río se salió de la vía y colisionó contra cuatro vehículos estacionados en el lugar, ocasionando daños materiales.

Los agentes solicitaron al conductor realizar la prueba de alcoholemia, que dio positiva al superar la tasa permitida de alcohol, por lo que han instruido diligencias judiciales contra el implicado, en calidad de investigado no detenido, por un supuesto delito contra la seguridad vial.