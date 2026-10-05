Turismo impulsa la alianza turística entre Cantabria y Lanzarote a través del encuentro 'Linking Surfing Spots'

El Family Surfing Challenge es una competición que reúne en un mismo equipo a hasta tres generaciones de una misma familia - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, a través de Cantur, ha impulsado el evento 'Linking Surfing Spots', que se ha celebrado este domingo por la tarde en el Palacio de Exposiciones de Santander y que ha reunido a empresas del sector, deportistas, medios especializados y profesionales del turismo, además de representantes institucionales.

La directora general de Cantur, Inés Mier, participó en la apertura del encuentro junto al presidente del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Oswaldo Betancort, que realizó una intervención por vídeo. También acudió el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Santander, Francisco Arias.

La jornada ha estado diseñada para conectar experiencias de turismo deportivo de las dos regiones, el Lanzarote Quemao Class y el Family Surfing Challenge.

La ola de El Quemao, en La Santa, es el spot en que se desarrolla este evento de interés mundial que aúna deporte con gastronomía y celebración de la identidad local, y que atrae visitantes nacionales e internacionales. El período de espera para cada edición se desarrolla entre octubre y abril, ya que el campeonato se celebra cuando la ola alcanza las condiciones idóneas.

El Family Surfing Challenge es una competición de surf por equipos familiares que tiene lugar este fin de semana en Liencres, también con el objetivo de compartir los valores del surf y atraer público de fuera de Cantabria.

Durante la sesión, se desarrolló una mesa redonda en la que participaron figuras del surf de relieve mundial como el estadounidense tres veces campeón del mundo, Tom Curren, el cántabro Dani García y el lanzaroteño Manuel Lezcano.

La jornada concluyó con una sesión de networking y degustación de productos locales de Lanzarote.

Esta acción promocional se enmarca en el convenio marco de colaboración suscrito entre la sociedad de promoción turística cántabra y su homóloga en la isla canaria, SPEL-Turismo Lanzarote, y está destinada a potenciar la visibilidad de ambos destinos turísticos y deportivos.

A través de esta alianza, ambas entidades públicas establecen vías de cooperación que abarcan la asistencia mutua en acciones de promoción, el intercambio de datos e inteligencia turística y la creación conjunta de experiencias.

Asimismo, el acuerdo destaca la ruta aérea regular y directa que opera entre el aeropuerto César Manrique Lanzarote y el Seve Ballesteros Santander, y persigue favorecer el flujo recíproco de visitantes y articular una oferta turística conjunta e integrada.

TERCERA EDICIÓN DEL FAMILY SURFING CHALLENGE

Turismo, a través de Cantur, también apoya el Family Surfing Challenge, competición que reúne en un mismo equipo a hasta tres generaciones de una misma familia. Un formato descrito por la organización como único y pionero en el mundo que celebra su tercera edición en Liencres hoy y mañana, 3 y 4 de octubre.

Si las condiciones no son óptimas en el arenal de Piélagos, el evento se trasladará a El Sardinero.

Tras reunir en 2025 a 31 familias, 120 participantes, seis nacionalidades y surfistas de entre 3 y 70 años, el evento vuelve a combinar deporte, familia, hábitos saludables, cultura surf y música en Cantabria.