La UC acoge el XVII Congreso Internacional de Tecnología, Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica con 140 expertos - UC

SANTANDER 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación (ETSIIT) de la Universidad de Cantabria (UC) acoge el XVII Congreso Internacional de Tecnología, Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica (TAEE), en el que participan desde el 1 de julio hasta mañana, viernes, casi 140 expertos, de los que una treintena se unirán vía on-line.

La irrupción de la inteligencia artificial en las aulas, la transformación digital de las titulaciones relacionadas con la Ingeniería Electrónica, las vocaciones STEAM o los laboratorios remotos son algunos de los temas que se intrincarán en los 126 trabajos presentados, organizados en 22 sesiones y un encuentro de estudiantes de doctorado, máster y grado.

Junto a las sesiones, el programa se completa con dos conferencias plenarias, a cargo del director de Universidades de Microsoft España, Manuel Abellán, y la periodista Laura G. de Rivera, además de una conferencia abierta de la IEEE Education Society, una mesa redonda sobre la formación de ingenieros en la era de la IA y un taller dedicado a la futura norma sobre el uso responsable de la IA en la educación superior.

En la inauguración, en el Salón de Actos, han participado el vicerrector de Relaciones y Estratega Internacional UC, Luis Muñoz; la directora general de Formación Profesional y Educación Permanente de Cantabria, Cristina Montes; la presidenta de la Junta Directiva de TAEE, Catalina Rus; la subdirectora de la ETSIIT y jefa de Estudios, Yolanda Lechuga; y los coordinadores del Comité Local Organizador Local del Congreso, Paula Lamo y Francisco J. Azcondo.

Muñoz ha manifestado que el debate permitirá "cuestionarnos si estamos haciendo bien, por ejemplo, la enseñanza de la Electrónica a nuestro estudiantado", y ha dado la bienvenida a todos los congresistas, procedentes de universidades de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, España, México y Portugal.

Durante el Congreso se procederá a la entrega de diversos galardones, entre los que ya se han fallado el de Trayectoria Profesional 2026, a Manuel Perales, y el Premio Tomás Pollán 2026, a Martín Llamas.

El Congreso está organizado por la Asociación TAEE y el comité local de la ETSIIT de la UC y pretende convertirse en un foro plural y activo que reunirá hasta mañana a docentes, investigadores, profesionales, responsables institucionales y agentes del ecosistema educativo y productivo, comprometidos con una formación técnica de calidad, transformadora, ética e inclusiva.

En esta edición central su atención en los procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación y diseño curricular, con especial énfasis en la innovación pedagógica, el uso crítico de las tecnologías emergentes, la empleabilidad de los egresados y la conexión con las necesidades del entorno.