La UC alcanza un 84% de cumplimiento de los indicadores estratégicos del Contrato Programa para 2025

Comisión de Seguimiento del Contrato Programa 2025-2027 - UC

SANTANDER, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) y el Gobierno de Cantabria han celebrado este viernes una nueva reunión de la Comisión de Seguimiento del Contrato Programa 2025-2027, en la que ambas instituciones han constatado el 84% de cumplimiento de los indicadores estratégicos correspondientes al ejercicio 2025 (lo que supone una aportación adicional de 1,17 millones de euros), así como la ejecución completa del Plan de Infraestructuras (1,40 millones de euros adicionales), dos de los principales ejes del acuerdo de financiación plurianual que mantiene la Universidad con el Ejecutivo autonómico.

El Contrato Programa preveía una financiación estructural basal de 97,85 millones de euros para el año 2025, cantidad que ha sido justificada por la UC sin que sea necesario realizar ampliaciones presupuestarias de ninguno de los programas y a la que se han añadido esos 2,57 millones de euros, ha informado la institución.

La reunión, celebrada en el Pabellón de Gobierno de la Universidad de Cantabria, ha estado presidida por la directora general de Universidades y Política Universitaria, Marta Pascual, y la rectora de la UC, Conchi López, quien ha subrayado que "el elevado grado de cumplimiento" alcanzado refleja el trabajo realizado por la UC y "nos permite seguir avanzando en la mejora de nuestras infraestructuras, de la actividad investigadora y de la calidad del servicio público que prestamos a la sociedad".

"El Contrato Programa está demostrando que una financiación estable y planificada permite convertir los compromisos en resultados concretos", ha añadido.

Por su parte, el consejero de Universidades, Sergio Silva, ha mostrado su satisfacción "porque el esfuerzo financiero" que supone el contrato programa, con casi 100 millones de euros en 2025, tenga su reflejo en "una mejora estratégica para la Universidad de Cantabria". También ha hecho hincapié en que este esfuerzo supone un incremento con respecto a 2023, de casi 13 millones de euros.

Durante la sesión se ha aprobado la memoria justificativa correspondiente al ejercicio 2025 en la que se analiza el grado de cumplimiento de los 25 indicadores estratégicos contemplados en el Contrato Programa. Excluido uno de ellos por no ser todavía aplicable, la Universidad ha alcanzado los objetivos previstos en 20 de los 24 indicadores evaluables, lo que supone un 84% de cumplimiento.

Los mejores resultados se registran en los ámbitos de internacionalización, transferencia del conocimiento y sociedad y buen gobierno, donde se alcanza el 100% de los objetivos establecidos. También presentan elevados niveles de cumplimiento la docencia de calidad (80%), la investigación (60%) y las políticas de igualdad y equidad (66,6%).

La consecución de estos indicadores permitirá a la Universidad percibir 1,17 millones de euros de la financiación vinculada al cumplimiento de objetivos estratégicos prevista en el Contrato Programa.

EJECUCIÓN COMPLETA DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURAS

La Comisión ha constatado igualmente el cumplimiento íntegro del Plan de Infraestructuras correspondiente a 2025, que contemplaba una inversión superior a 2,1 millones de euros, financiada conjuntamente por el Gobierno de Cantabria y la UC. Concretamente, el 66,5% se ha justificado con cargo al Contrato Programa.

En 2025, se han ejecutado 29 actuaciones en la Universidad entre las que destacan la rehabilitación de la cubierta de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, la renovación de la fachada del edificio Interfacultativo, la modernización de instalaciones térmicas, actuaciones de mejora de la accesibilidad en distintos edificios universitarios y la implantación de nuevas medidas de eficiencia energética.

En los Presupuestos de Cantabria del año 2026, están consignados 103,19 millones de euros dentro del marco del Contrato Programa, de los cuales 100,39 corresponden a la financiación basal y 2,8 están vinculados al cumplimiento de los indicadores estratégicos y al Plan de Infraestructuras.

Según las previsiones de la UC, no parece que será necesaria una ampliación de crédito, lo que, en palabras de la rectora, "muestra que la financiación aportada por el Plan Estratégico garantiza un correcto funcionamiento de la actividad ordinaria de la Universidad".

INVESTIGACIÓN, GRATUIDAD DE MATRÍCULA Y NUEVA OFERTA ACADÉMICA

Asimismo, la Comisión ha analizado la implantación de la gratuidad de la primera matrícula del primer curso de grado para estudiantes que cumplan los requisitos establecidos, así como la evolución del Programa María Goyri y la planificación de la oferta académica para el próximo curso, que incorpora los nuevos grados en Gestión de Proyectos Internacionales de Ingeniería Civil e Inteligencia de Negocio y Analítica de Datos y el proyecto de creación de la futura Escuela Técnica Superior de Ingenierías de Telecomunicación e Informática (ETSI-TIC).

Durante la reunión también se han abordado diferentes asuntos estratégicos para el desarrollo de la Universidad. Entre ellos, la UC ha presentado una propuesta de actuaciones dirigidas a reforzar el sistema regional de I+D+i mediante programas de captación y consolidación de talento investigador y el apoyo a grupos emergentes y renovación de equipamiento científico.