La UC apuesta por impulsar la investigación en cuidados como clave para transformar la enfermería

La UC apuesta por impulsar la investigación como clave para transformar los cuidados - UC

SANTANDER 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Enfermería de la Universidad de Cantabria (UC) ha celebrado por segundo año, una jornada centrada en impulsar la investigación en cuidados como clave para transformar la enfermería, con motivo del 12 de mayo, Día de la Enfermería, promovido por el Consejo Internacional de Enfermería.

Bajo el lema 'Investigación en cuidados: enfermeras empoderadas que transforman el mundo', profesionales del ámbito académico y asistencial han destacado el papel "clave" de la investigación para garantizar unos cuidados de calidad basados en la evidencia científica; y la necesidad de fortalecer la colaboración entre la universidad y los entornos clínicos, ha informado la UC.

La inauguración, que se ha desarrollado en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV), ha contado con la participación de la vicerrectora de Profesorado de la UC, Rosa García, el director de enfermería del HUMV, Luis Mariano López, el director gerente de Valdecilla, Félix Rubial, y la decana de la Facultad de Enfermería, Carmen Sarabia.

Todos han incidido en la transformación que ha sufrido la profesión en las últimas décadas y han apelado a la unión entre profesionales para afrontar los retos futuros.

Sarabia ha resaltado su consolidación como disciplina científica, ya que "en 50 años hemos pasado de ser ayudantes técnicos a contar con catedráticas que lideran grupos de investigación y aportan evidencia a los cuidados de la población" y ha profundizado en que "sin evidencia no hay buenos cuidados".

La profesora titular del Área de Enfermería de la Universidad de Oviedo, Ana Fernández Feito ha clausurado la jornada con la conferencia 'Anatomía de una enfermera investigadora: 15 años en busca de lo importante'.

En su opinión, aunque la profesión se asocia a su dimensión asistencial, la investigación es una función "esencial" porque permite mejorar en base a la evidencia científica. En este sentido, ha señalado el esfuerzo de las enfermeras que compatibilizan su labor asistencial y la académica y ha defendido la importancia de investigar "desde el entorno asistencial con el apoyo del universitario".

Como ejemplo de enfermeras investigadoras, el acto ha contado con la participación de cinco estudiantes del Programa de Doctorado de la UC - Laura Carolina Niño, Celia Gutiérrez, Ester Franco, Concepción Salcedo y Estíbaliz Arroitajauregui-, que han realizado una breve presentación de sus trabajos.

En el caso de Celia Gutiérrez, enfermera asistencial en Atención Primaria, su estudio está centrado en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) desde una perspectiva sanitaria, económica y social. Ha explicado que su vocación investigadora surgió durante su formación y que es "difícil compaginar" el trabajo con la tesis doctoral, "ya que la investigación la realizo en mi tiempo libre, pero es un esfuerzo que tiene un propósito y una recompensa".

Además, la jornada ha ofrecido las presentaciones de los proyectos 'Nursing Research Challenge', a cargo del gestor de Proyectos de Investigación e Innovación del HUMV, José Luis Cobo; 'Jarcadi', del grupo de investigación de Enfermería Idival, a cargo del catedrático de la Facultad de Enfermería Miguel Santibáñez y el técnico de investigación del Idival José Antonio Pascual; e 'IMPACT-Cantabria', liderado por Luis Mariano López, y el subdirector de Enfermería del HUMV, Álvaro Ramos.