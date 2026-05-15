La UC celebra el Día de los Museos con visitas al Paraninfo y la Escuela de Minas - JUAN GARCIAPEREZ-UC

SANTANDER, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) se ha sumado al Día Internacional de los Museos, el 18 de mayo, y celebrará la próxima semana una serie de actividades culturales abiertas al público, como visitas guiadas al Paraninfo y la Escuela Politécnica de Ingeniería (EPI) de Minas y Energía del campus de Torrelavega.

Bajo el título 'Protestas contra la guerra en el Arte Contemporáneo', mostrará parte de la Colección Museográfica de la UC. En concreto, hará un recorrido por los frescos 'Ama la Paz y Odia la Guerra' de Luis Quintanilla, en el Paraninfo, y otro por la 'Colección de Minerales Lorenzo Pfersich', donde el personal de la EPI enseñará los fondos de patrimonio natural y su vínculo con la ciencia y la investigación.

La iniciativa de la EPI de Minas y Energía tendrá lugar los días 18, 20 y 22 de mayo, a las 18.00 horas, y el 19 y 21 de mayo, a las 10.00, mientras que en el Paraninfo el 19 y el 21 de mayo, a las 18.15 horas.

Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público general, hasta completar aforo, sin necesidad de reserva previa.

El Área de Exposiciones del Vicerrectorado de Cultura y Transferencia a la Sociedad de la UC, con la colaboración de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía, ha desarrollado esta programación como parte del DIM 2026, que este año tiene por lema 'Museos uniendo un mundo dividido'.

Las actividades tratan de alinearse con distintos Objetivos de Desarrollo Sostenible como 'Reducción de las desigualdades', 'Paz, justicia e instituciones sólidas' y 'Alianza para lograr los objetivos'.

Toda la programación de la UC formará parte del mapa interactivo mundial de actividades del Consejo Internacional de Museos (ICOM), impulsor de la iniciativa.

COLECCIÓN

La Colección Museográfica de la UC es el conjunto patrimonial de bienes históricos, artísticos, científico-técnicos, bibliográficos y naturales acumulados por la institución desde su creación. Fue reconocida oficialmente por el Gobierno de Cantabria en 2015 e integrada en el sistema de museos y colecciones de la comunidad autónoma.

Cuenta con cinco secciones: La 'Colección Lorenzo Pfersich de Minerales'; la de 'Patrimonio Bibliográfico y Documental de la BUC'; la de 'Arte Gráfico', con más de 5.000 piezas en la actualidad; la 'Colección de patrimonio artístico Artistas de Cantabria por la Paz' y el conjunto de frescos 'Ama la paz, odia la guerra' de Luis Quintanilla.