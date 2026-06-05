La UC celebrará, del 8 al 12 de junio, la Semana de los Archivos para poner en valor su patrimonio documental

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SANTANDER 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) conmemorará, desde el próximo lunes 8 al viernes 12 de junio, la Semana Internacional de los Archivos (#IAW2026) con una inmersión en el arte de la caligrafía y la transparencia de sus servicios.

Para ello, el Archivo General de la Universidad ha diseñado un programa de actividades en el que destacan dos hitos: la difusión de su renovada Carta de Servicios, con la que refuerza su compromiso con la comunidad universitaria y el conjunto de la ciudadanía, y la inauguración de la exposición virtual 'El arte de escribir: caligrafía y estética', que recupera la historia de la enseñanza caligráfica en Cantabria, destacando su rigor técnico basado en la geometría.

La institución académica ha informado este viernes que la pieza central del programa es una exposición virtual que reconstruye la historia de la enseñanza de la caligrafía en Cantabria durante la primera mitad del siglo XX.

A través de una cuidada selección de documentos procedentes de los fondos de la Escuela de Comercio y la Escuela Normal de Maestras de Santander, la muestra analiza una disciplina que fue fundamental en la formación académica y profesional de la comunidad autónoma.

La exposición se aleja de interpretaciones ajenas al ámbito académico para subrayar que la caligrafía es un arte que se sustenta rigurosamente en la geometría, el ritmo y el control preciso del trazo manual. A través de seis bloques temáticos, los visitantes podrán descubrir expedientes personales de grandes maestros como Ángel García Carrió o Josefa Martínez Vélez, así como la belleza técnica de los ejercicios de oposición de la época y la materialidad de las filigranas o marcas de agua del papel histórico.

La muestra es accesible a través del Portal del Archivo de la UC y permite una navegación relacional que vincula documentos, instituciones y perfiles profesionales mediante tecnologías digitales de alta resolución.

En paralelo a la divulgación histórica, el Archivo General de la UC refuerza su papel como servicio público con la difusión de su Carta de Servicios. Este documento detalla las funciones de gestión, custodia y acceso al patrimonio documental que el servicio de archivo desempeña, gestionando actualmente más de 2,4 kilómetros lineales de documentos y más de 70.000 expedientes en papel, además de impulsar el archivo electrónico único institucional.

Estas iniciativas consolidan el compromiso de la institución universitaria con su Plan Estratégico 2026-2030, reafirmando su función como motor de transferencia cultural y agente activo en la preservación de la memoria colectiva de Cantabria.