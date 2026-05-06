La UC celebrará este viernes en la Plaza Porticada su Feria Informativa para preuniversitarios con 19 stands

Archivo - Una edición anterior de la Feria Informativa de la Universidad de Cantabria.-ARCHIVO - UC - Archivo

SANTANDER 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) celebrará este viernes 8 de mayo su Feria Informativa, que tendrá lugar en la Plaza Porticada de Santander y que está orientada a acompañar al estudiantado preuniversitario en el proceso de elección de estudios superiores.

Para ello contará con 19 stands en los que estarán representados los 14 centros universitarios, junto a programas y servicios como el Programa Senior o la alianza europea EUNICE.

La feria, que se desarrollará de 16.00 a 19.00 horas, está dirigida especialmente a alumnado de 2º de Bachillerato y de ciclos formativos de Grado Superior, así como a sus familias. También está abierto a toda la ciudadanía interesada en conocer la oferta y los servicios de la UC.

Como novedad, las asociaciones estudiantiles y el Consejo de Estudiantes (CEUC) dispondrán de un espacio propio, reforzando así la participación del estudiantado en la orientación a futuros alumnos, ha destacado la institución académica en nota de prensa.

Asimismo, este año se dispondrá de un punto específico de información sobre la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), además de un stand de atención a futuros estudiantes gestionado por el Servicio de Gestión Académica.

En este espacio se ofrecerá información global sobre servicios como Deportes, Centro de Idiomas (CIUC), Centro de Orientación e Información para el Empleo (COIE), Campus Cultural, Biblioteca Universitaria (BUC), entre otros.

Según ha explicado la universidad pública cántabra, el objetivo de esta iniciativa es ofrecer información "directa, cercana y personalizada" sobre las titulaciones, salidas profesionales y recursos disponibles, mostrando "la amplia variedad" de oportunidades formativas que ofrece en todos los ámbitos de conocimiento.

Toda la información sobre la oferta de la UC y el acceso universitario está disponible en https://web.unican.es/unidades/soucan/preuniversitarios/feri...