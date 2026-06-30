La UC cierra el ejercicio 2025 sin deuda bancaria y con un remanente de tesorería de 15,7 millones de euros

El Consejo de Gobierno de la UC - UC

SANTANDER 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) cerró el ejercicio 2025 con una situación económica sólida, sin deuda bancaria y con un remanente positivo de tesorería de 15,7 millones de euros, de los que 3,4 se prevén destinar a la financiación del proyecto de la futura residencia universitaria.

El Consejo de Gobierno de la UC ha aprobado este marets la Memoria de Liquidación del Presupuesto, que ha sido avalada por una auditoría externa independiente que concluye que las cuentas de la UC "reflejan la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y la ejecución presupuestaria de la institución", ha informado la Universidad.

En este sentido, durante 2025, la UC registró unos ingresos de 135,9 millones de euros y unos gastos de 136,4 millones. El resultado presupuestario del ejercicio se sitúo en menos 0,5 millones de euros, mientras que el de las operaciones no financieras fue positivo, con un saldo de 1,09 millones de euros.

La financiación procedente del Contrato Programa con el Gobierno de Cantabria alcanzó los 97,8 millones de euros, un 5,6% más que en 2024. Y los ingresos por matrículas de grado y de máster universitario aumentaron un 2,4%, consolidando la evolución positiva de la actividad académica.

En cuanto a inversiones, la UC destinó más de 32,7 millones de euros a inversiones reales, con incrementos tanto en obras y equipamientos como en programas de investigación.

Además, las cuentas de 2025 reflejan que la universidad mantiene una situación de endeudamiento prácticamente inexistente, ya que no tiene deuda bancaria y poco más de 17.000 euros en deuda financiera efectiva.

Asimismo, destaca el remanente de tesorería de libre disposición que alcanza los 15,7 millones de euros, 4 millones más que en el ejercicio anterior. Está previsto destinar 3,4 millones a la financiación del proyecto de la futura residencia universitaria.

NUEVA NORMATIVA Y NUEVA FIGURA DE PROFESOR EMÉRITO

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a la creación de la figura del profesor emérito con cargo a proyectos de investigación, permitiendo el nombramiento de hasta tres plazas adicionales al año siempre que un grupo de investigación asuma íntegramente el coste del contrato con sus propios fondos.

Igualmente, se ha modificado el Reglamento que regula la figura del profesorado emérito de la UC que duplica el número de plazas, pasando de un máximo de dos a cuatro, mientras que en la de Profesor Emérito ad Honorem se reducen, de cuatro a dos.

Otro de los cambios introducidos en esta normativa hace alusión a la baremación que se utiliza para evaluar los méritos de los candidatos, introduciéndose la actividad de transferencia: patentes, licencias, empresas de base tecnológica, etcétera.

En cuanto a oferta de plazas de PDI, se ha aprobado la convocatoria de una plaza de profesor asociado en el área de Filosofía por jubilación.

Por último, el Consejo de Gobierno ha aprobado la adaptación de la normativa de acceso a la universidad a la ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, y al Real Decreto 534/2024, de 11 de junio; y la segunda adenda al convenio de colaboración con Technologies S.A. para el desarrollo de la Cátedra Chip Cantabria hasta 2028, por una cuantía global de 456.480 euros.