La UC conecta al tejido empresarial cántabro con ENISA para impulsar nuevas oportunidades de financiación - UC

SANTANDER, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Social de Universidad de Cantabria (UC) ha reunido a más de 20 empresas y entidades del ecosistema emprendedor cántabro con la consejera delegada de ENISA (Empresa Nacional de Innovación), Carolina Rodríguez, con el objetivo de acercar al tejido empresarial las nuevas condiciones de financiación para proyectos innovadores.

Durante la jornada, en la que ha participado la rectora de la UC, Conchi López, los asistentes conocido de primera mano la financiación de ENISA, a través de préstamos participativos dirigidos a pymes innovadoras, que cuentan con mayor dotación y cuya solicitud permanece abierta durante todo el año.

El acto ha estado también presidido por el presidente del Consejo Social, Jorge Oliveira, y ha sido impulsado por la profesora de Economía Financiera y Contabilidad de la UC y presidenta del Observatorio de Emprendimiento de España, Ana Fernández Laviada, con el apoyo de la Asociación Cántabra de Emprendimiento Familiar (ACEFAM).

Durante el encuentro, la rectora ha puesto de manifiesto que el fomento de la innovación y la relación de la universidad con la empresa es esencial para contar con compañías más competitivas y sólidas. "Desde la Universidad estamos firmemente comprometidos con la construcción de nuevos puentes y espacios de conexión, y este encuentro es un claro ejemplo del trabajo que ya estamos impulsando y que queremos seguir fortaleciendo", ha añadido.

Por su parte, Rodríguez también ha destacado la importancia de "poder contar cómo se promueve que las empresas sean más innovadoras y generar un impacto positivo en la sociedad". Además, ha dado a conocer las líneas de financiación de ENISA y, especialmente, los préstamos participativos dirigidos a empresas con un fuerte componente innovador.

En su primer acto como presidente del Consejo Social, Oliveira ha remarcado igualmente "la importancia en la relación entre universidad y empresa", porque, además "tenemos un compromiso público para ello y será mejor para todas las partes".

En el acto han participado representantes de ABC LOGISTIC, Acicatech, AMICA, la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA), Bridgestone, la Cámara de Comercio de Cantabria, el Centro Tecnológico de Componentes, el Clúster de la Industria de Defensa, Deluz y Compañía, Equipos Nucleares (ENSA), la Fundación de la Caja Rural de Asturias, GLEZCO, Grupo Empresarial SIECSA, Hierros y Metales Tirso, Innovation Handling Services, MAFLOW, Semark AC Group, Semicrol, Talleres ORAN y Textil Santanderina. En la reunión también ha estado la directora de la Caja Rural de Asturias, Eva Pando.

CONVENIO ENTRE ENISA Y EL OBSERVATORIO DE EMPRENDIMIENTO DE ESPAÑA

Tras el acto, se ha firmado un convenio entre la consejera delegada de ENISA y la presidenta del Observatorio de Emprendimiento de España con el objetivo de consolidar la información del ecosistema emprendedor en España.

ENISA es una sociedad pública adscrita al Ministerio de Industria y Turismo, cuya misión es apoyar proyectos innovadores y viables de startups y pymes españolas, facilitando su desarrollo y competitividad en el mercado global.

Ofrece préstamos participativos de entre 25.000 y 1,5 millones de euros, sin exigir avales ni garantías, más allá de un proyecto sólido y la solvencia profesional del equipo gestor. Además, actúa como entidad certificadora para las empresas emergentes que desean acogerse a los incentivos de la Ley de Startups, una normativa pionera en Europa.

En 2025, ENISA concedió 514 préstamos por un total de 86,2 millones de euros. El importe medio de las operaciones de financiación ronda los 167.000 euros.

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) es un proyecto y consorcio internacional coordinado a nivel mundial por la Global Entrepreneurship Research Association (GERA). Formado en la actualidad por equipos nacionales de investigación de más de 60 países, desde 1999 tienen la responsabilidad del más prestigioso y extenso estudio sobre el estado del emprendimiento a nivel mundial.

En el marco de este proyecto global, el Observatorio del Emprendimiento de España es el equipo nacional más potente y productivo del consorcio, encargado de coordinar el Proyecto GEM en España. En la actualidad, organizado en 19 equipos regionales y ocho provinciales, que cubren y representan todo el territorio nacional, cuenta con casi 200 personas investigadoras y expertas de prestigio en emprendimiento de las principales universidades españolas.