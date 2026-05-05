La UC convocará un concurso de ideas para mejorar microespacios del campus de Las Llamas

La rectora de la Universidad de Cantabria, Conchi López, y el decano presidente de COACan, Román San Emeterio - UC

SANTANDER, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) convocará en los próximos meses un concurso de ideas orientado a la mejora de microespacios en el campus de Las Llamas de Santander, con el objetivo de iniciar las primeras actuaciones durante el próximo curso académico, 2026-2027.

Estos microespacios o "espacios de oportunidad" sobre los que la UC pretende actuar en los próximos años han sido recopilados en un catálogo técnico elaborado por el Vicerrectorado de Sostenibilidad y Espacios en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria (COACan), en el que se analiza su estado actual y se identifica posibles líneas de actuación adaptadas a cada entorno y a su relación entre sí, ha informado este martes la institución académica.

Según ha explicado la vicerrectora de Sostenibilidad y Espacios de la institución, María Margallo, esta iniciativa responde a "uno de los compromisos del equipo de gobierno con el desarrollo de espacios funcionales, agradables y sostenibles, incorporando además la renaturalización para fomentar la biodiversidad".

Los denominados espacios de utilidad, áreas de entre 500 y 5.000 metros cuadrados, presentan situaciones de infrautilización o degradación funcional y, mediante intervenciones de escala limitada, pueden transformarse en espacios vinculados a la estancia, la movilidad o la relación social. "La idea es convertir estos espacios degradados o poco utilizados en puntos de unión, de aprendizaje y de relación social para la comunidad universitaria", ha señalado Margallo.

El concurso se centrará inicialmente en la reordenación del entorno situado frente al edificio Interfacultativo, actualmente ocupado mayoritariamente por aparcamiento (con más de 80 plazas) y con una configuración que limita su integración con el eje peatonal de la avenida de Los Castros y el parque de Las Llamas.

La propuesta de intervención plantea su transformación en un espacio principal, significativo y versátil del campus, que fomente un acceso con mayor continuidad peatonal, renaturalización y mejora de la conexión con el transporte público.

El COACan asumirá la definición técnica, organización y seguimiento de los concursos, incluyendo la elaboración de documentación específica, el asesoramiento en la selección de actuaciones y la colaboración en la evaluación de propuestas.

En este sentido, el decano presidente, Román San Emeterio, ha valorado positivamente la iniciativa y ha destacado que "el recurso a concursos es la mejor vía para obtener resultados de alta calidad, algo que desde el Consejo de Arquitectos de Europa a los colegios profesionales locales se viene defendiendo desde hace años y que tan buenos resultados ha dado a lo largo del tiempo".

Asimismo, ha explicado que el análisis previo del campus de Las Llamas ha permitido detectar diversos espacios de oportunidad en una superficie aproximada de 35.000 metros cuadrados. "El objetivo es ir abordando cada uno de ellos mediante concursos sucesivos para tejer el campus, mejorar su interconexión y adaptarlo a las necesidades del siglo XXI, incorporando criterios de sostenibilidad y renaturalización", ha señalado.

La rectora de la UC, Conchi López, y San Emeterio han firmado un convenio de colaboración, con una duración inicial de cuatro años y posibilidad de prórroga, para impulsar este tipo de actuaciones conjuntas.