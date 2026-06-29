La UC debate las encrucijadas del Derecho Laboral actual con expertos en el XXI Observatorio Laboral

La UC debate las encrucijadas del Derecho Laboral actual con expertos en un Curso de Verano - UC

SANTANDER 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria (UC) acoge esta semana el 'XXI Observatorio Laboral: encrucijadas de nuestras actuales relaciones laborales', una oportunidad para reflexionar y dialogar sobre el entorno jurídico del ordenamiento laboral y el mercado de trabajo en Cantabria, según su director, el catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, David Lantarón, que ha destacado la pluralidad de los temas que se abordarán.

Así, esta formación, que cuenta con la colaboración del Servicio Cántabro de Empleo y Comisiones Obreras de Cantabria, tratará cuestiones como el contrato de formación alternancia con el empleo o la estrategia de desinstitucionalización que afecta a colectivos sensibles.

La directora del Servicio Cántabro de Empleo, Lucía Serrano, ha resaltado la importancia de celebrar este tipo de formaciones "especialmente en un momento donde no sólo hay cambios normativos y jurisprudenciales", sino también tecnológicos como la inteligencia artificial, "que ha llegado para quedarse". Serrano ha enfatizado que es necesario "utilizarla y acompañarla, y que nos acompañe. Esa es la forma de que no nos gane la partida", y ha subrayado la necesidad de adaptarse a estos cambios en el ámbito laboral.

Respecto a la situación del empleo en la región, la directora del EMCAN ha indicado que existe un desfase entre cualificación y mercado laboral, con una alta demanda de trabajadores cualificados. Serrano ha precisado que "se demanda de todo, pero existe una reclamación de los sectores de oficios, como el de la construcción o el metal, que no encuentran personal cualificado". Porque, "aunque esté la inteligencia artificial, en todas las nuevas tecnologías hace falta gente" y "aunque pensemos que la IA lo hace todo, no lo hace todo".

El secretario de Política Sindical de Comisiones Obreras en Cantabria, Daniel San Miguel, ha destacado el compromiso del sindicato con la formación y ha agradecido a la UC la creación de espacios de diálogo sobre derecho laboral. Lantarón ha remarcado que en los últimos años ha habido "un legislador especialmente activo" respecto a permisos, transición ecológica y medio ambiente, señalando que "hemos tenido modificaciones legales en materia de contratación" y "leyes capitales como la ley en materia de empleo, la ley del año 2023".

La directora de la sede de Santander de los Cursos de Verano de la UC, Cristina San Miguel, ha animado a los asistentes a participar activamente y aprovechar el alto nivel de los ponentes, entre los que figuran miembros del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la Dirección General de Trabajo y catedráticos de universidades como Burdeos, Granada, Sevilla o Madrid.

San Miguel ha recordado que "el valor de estos cursos está en el intercambio de ideas y en las preguntas que hacemos cuando nos atrevemos a tomar la palabra".