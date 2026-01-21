La UC decidirá "en pocas semanas" el futuro del solar de Los Castros donde se proyectó el Juan de la Cosa

Archivo - Campus de la Universidad de Cantabria en Santander.- Archivo - UC - Archivo

SANTANDER, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) ha recibido esta semana los informes económicos y técnicos solicitados sobre el solar ubicado en la Avenida de Los Castros de Santander, donde hace 15 años se proyectó construir el Colegio Mayor Juan de la Cosa, que finalmente se paralizó, y espera tomar "en unas pocas semanas" la decisión de qué hacer en dicha parcela.

"Dentro de unas semanas tenemos la respuesta de qué construiremos, cómo lo construiremos, con qué modelo de gestión y cuál será el presupuesto", ha señalado la rectora de la UC, Conchi López, este miércoles a preguntas de la prensa, en las que ha indicado que por el momento no manejan ninguna cifra.

López ha avanzado que se trata de "un proyecto global", por lo que "lo más probable" es que se trate de una concesión para que sea una empresa adjudicataria la que construya y explote el proyecto.

La rectora ha recordado que ese solar está vacío desde 2011, cuando no salió adelante el proyecto de construcción de un colegio mayor, en el que llegó a haber una primera piedra, si bien finalmente resultó que "no era viable económicamente" y se paró.

Así, en la actualidad la institución académica se encuentra en la fase de estudio de los informes técnicos solicitados sobre la parcela, que ha recibido a la vuelta de las vacaciones de Navidad "como regalo de Reyes", por lo que López cree que "en unas pocas semanas" podrán anunciar la decisión que se tome.

Según apuntó la rectora en una entrevista a Europa Press en mayo de 2025, tras su toma de posesión en el cargo, la "primera opción" sobre qué hacer en este solar es la residencia, si bien no descartaba otras actuaciones de cara a "tomar la mejor decisión para la universidad en su conjunto".

Respecto al proyecto para construir una residencia en el campus de Torrelavega, López ha indicado que "no es exactamente lo mismo", dado que, en este caso, se trata de una iniciativa del Ayuntamiento, si bien el resultado ha sido "el mismo" y es que "no es sostenible económicamente por las exigencias que tiene de servicios, espacios, aparcamiento, etcétera".

Al respecto ha manifestado que, una vez que acaben de trabajar con la parcela de la Avenida de Los Castros, que sí es de la Universidad de Cantabria y es su "responsabilidad", "se podría plantear" el caso de Torrelavega.

La rectora ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa para presentar el I Congreso de Innovación en Construcción, Edificación, Infraestructuras y Concesiones (IC2).