La UC inaugura mañana el nuevo curso académico con un acto centrado en la investigación y la transferencia

Archivo - Acto de inauguración del curso académico de la UC en foto de archivo - UC - Archivo

SANTANDER 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) inaugurará oficialmente su curso académico 2026-2027 con una ceremonia que tendrá lugar este jueves, 1 de octubre, a partir de las 19.00 horas, en el Paraninfo universitario.

Bajo el lema 'Investigar el origen para construir el futuro: de la historia de las galaxias a la historia de la humanidad', la ceremonia pondrá en valor la importancia de la investigación y de la generación y transferencia de conocimiento.

En el transcurso del acto, presidido por la rectora, Conchi López, se hará entrega de la Medalla de Oro de la institución a José Luis Zárate.

El evento contará con la participación de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y la lección inaugural correrá a cargo del investigador principal de la misión ARRAKIHS, Rafael Guzmán Llorente, quien pronunciará la conferencia 'Generación y transferencia de conocimiento entre la universidad y la industria: el ejemplo de Satlantis'.

También tomarán parte en el acto el profesor Diego Herranz, encargado de conducir el acto; Ana Belén Marín-Arroyo, directora del grupo EvoAdapta e investigadora principal del proyecto ERC Subsilience, que presentará el proyecto 'PrehGastro: de la Prehistoria al plato', y el secretario general y de simplificación administrativa de la UC, Julio Álvarez Rubio, encargado de dar lectura a un resumen de la memoria del curso anterior.

La ceremonia, que contará con la actuación musical de la Camerata Coral de la UC, cuenta con el patrocinio de la Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA) del Gobierno de Cantabria y de Sabe a Norte.