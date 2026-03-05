La UC inaugura el 9 de marzo el nuevo curso 'Escenario 360' sobre música escénica

Cartel - UC

SANTANDER, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) inaugurará el próximo lunes 9 el ciclo 'Escenario 360', que acercará al alumnado los entresijos de la música escénica, contada por sus protagonistas, desde un punto de vista ameno y cercano.

El Aula de Artes en Vivo, de Campus Cultural, organiza el nuevo curso, en el que se explicará cómo se produce un espectáculo escénico, ya sea ópera, zarzuela o un musical, a través de los profesionales que lo hacen posible, ha informado este jueves la institución académica.

El director del Aula Artes en Vivo, Nacho Haya, ha explicado que esta propuesta formativa tiene como finalidad acercar, con tono divulgativo, la riqueza y complejidad de la música escénica. "Para ello, y considerando la ópera como género sumamente rico, nos acercaremos a diversos profesionales, ámbitos y lenguajes que conviven en ella", ha concretado.

Además de las sesiones que se indican en el programa, para público general, Haya ha programado algunos encuentros didácticos con estudiantes de Bachilleratos de Artes Escénicas de la región.

El musicólogo y profesor de Educación Secundaria, Matteo Conti, asume la dirección del curso, con el que la UC quiere "aportar nuestro granito de arena para crear un espacio de cultura, tratando de descubrir las maravillas de todo lo que rodea al mundo de la ópera". En este sentido, participarán "grandes ponentes" y las temáticas serán "sugerentes", para proporcionar al público "un tiempo para la reflexión y el disfrute".

El ciclo consta de seis sesiones y se iniciará el día 9 con 'Büchner, Berg y la transición mínima', a cargo del propio Conti. El 23 del mismo mes se abordará 'El Teatro Principal en el siglo XIX', a cargo de la musicóloga Zaida Hernández Úrculo.

'Música escénica en femenino', con Paula Sumillera, directora de la Orquesta Sinfónica del Cantábrico, protagonizará la sesión del 20 de abril, mientas que, una semana más tarde, Pedro Bartolomé, director de orquesta, tratará de 'La ópera desde la batuta'.

Ya en mayo, el día 11 se ha programado 'Salieri, el hombre que no mató a Mozart', con Ernesto Monsalve, director de la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid, musicólogo y compositor.

El ciclo finalizará el día 27 con 'Grandes arias de ópera - recital comentado', a cargo del tenor Andoni Martínez.

Todas las sesiones se celebrarán en el Edificio Tres Torres de la UC, de 18.30 a 20,30 horas, menos la última actividad, que tendrá lugar en el salón de actos de la Escuela de Náutica. El coste de la matrícula asciende a 50 euros, y se puede hacer la preinscripción a través del portal Me Apunto.