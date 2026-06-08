La UC lanza 'El Observatorio de Empleabilidad' que ofrece datos de inserción laboral de sus estudios

Las Tres Torres, sede del COIE - UC

SANTANDER, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) ha lanzado la plataforma 'El Observatorio de Empleabilidad' con el objetivo de ofrecer, especialmente a los estudiantes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), una visión "clara, accesible e interactiva" de los datos de inserción laboral de los estudios que ofrece la UC.

La medida ha sido impulsada por el Área de Empleabilidad, en colaboración con el Área de Calidad, y, según ha explicado el director de la primera, Alberto Diez Ibarbia, ofrece a los estudiantes de la PAU "una herramienta para que les ayude a tomar una decisión muy importante en su trayectoria académica y personal. Ahora cuentan con una APP que les ofrece información real sobre inserción laboral y empleabilidad".

Desarrollada en Power BI, 'El Observatorio de Empleabilidad' incluye datos procedentes del histórico de las encuestas de inserción laboral del estudiantado egresado de la UC desde el curso 2019-2020 hasta el curso 2023-2024 que realiza el Área de Calidad de la universidad pública.

Estas encuestas se llevan a cabo en dos ocasiones: la primera, al año de egresar, y, la segunda, a los tres años de finalizar los estudios, lo que permite un análisis de la evolución de la inserción laboral en dos momentos diferentes. Todos los datos que se recopilan son gestionados y validados por el Área de Calidad.

De este modo, la App del Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE) recoge información sobre la tasa de inserción general y la tasa de inserción relacionada con los estudios, el tiempo en encontrar el primer trabajo, el tipo de contrato y de jornada, los requisitos formativos y la titulación exigida, así como la movilidad y remuneración.

Así, por ejemplo, los datos recogidos en 'El Observatorio del Empleabilidad' reflejan que al seleccionar los datos de los 1.300 egresados encuestados en el primer año de acabar el curso 2019-2020, de los cuales el 53,37% eran mujeres y el 46,63% hombres, se obtuvieron cerca de 600 respuestas. La tasa de inserción laboral fue del 63%, mientras que el 26,35% continuaba formándose y únicamente un 7,5% no encontraba trabajo.

De los estudiantes insertados, el 31,92% tenía un contrato indefinido, el 31,92% temporal, y el 36,16% se encontraba en otras situaciones. Además, el 54,40% de los egresados tardó menos de tres meses en encontrar su primer trabajo.

El Área de Empleabilidad trabaja en la incorporación de fuentes externas, con el objetivo de enriquecer la herramienta. Para ello, está en contacto con el Servicio Cántabro de Empleo del Gobierno de Cantabria. "Se trata de una segunda fase que esperamos poder poner en marcha próximamente", ha finalizado Diez Ibarbia.