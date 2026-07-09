La UC propone en Laredo un taller de yoga en familia para promover el bienestar físico y emocional - UC

SANTANDER, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC) han programado el próximo lunes 13 de julio un taller de yoga en familia, una propuesta abierta a padres, madres e hijos que busca demostrar que al bienestar se puede acceder jugando y en compañía.

La profesora de Sweet Yoga Santander, María Muñoz, será la encargada de impartir esta sesión, que se celebrará de 17.00 a 19.00 horas en la Sala de Exposiciones del Antiguo Ayuntamiento de Laredo, ha indicado la institución académica en nota de prensa.

Una actividad pensada para familias con pequeños a partir de seis años y que no requiere experiencia previa, aunque sí es necesaria la inscripción ya que las plazas son limitadas.

Así, a lo largo de la sesión, los participantes aprenderán ejercicios sencillos de respiración y relajación que podrán incorporar a su rutina para gestionar situaciones de estrés o nerviosismo.

La propuesta busca también reforzar los vínculos entre padres e hijos a través de una experiencia compartida.

La sesión comenzará con un calentamiento y una breve toma de contacto antes de dar paso a diferentes ejercicios adaptados a todos los niveles.

Además de las posturas habituales, incluirá dinámicas y juegos --en familia y grupales-- para descubrir el yoga desde una perspectiva participativa y lúdica.

A juicio de la profesora, esta práctica favorece la gestión de la ansiedad, mejora la concentración y fortalece la autoestima, aspectos especialmente "valiosos" en una sociedad que tiende a afrontar la rutina desde el estrés y el sedentarismo. "El yoga proporciona mucho equilibrio, mental y físico", ha resumido.