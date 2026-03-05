La UC recogerá muestras el día 11 para detectar cáncer de pulmón mediante olfato canino

La rectora con el equipo Biodogtor. - UC

SANTANDER, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cantabria (UC) acogerá el 11 de marzo, de 9.00 a 12.00 horas, una recogida de muestras entre la comunidad universitaria de 50 a 80 años para la detección precoz del cáncer de pulmón mediante olfato canino, cuyo procedimiento es "indoloro, sencillo y rápido".

Así lo ha dado a conocer la rectora de la Universidad de Cantabria, Conchi López, que ha recibido a los impulsores del proyecto 'La huella olfativa del cáncer', desarrollado por el equipo Biodogtor, pionero en la detección precoz de tumores, especialmente de pulmón y colon, que utiliza el olfato de perros entrenados para identificar compuestos orgánicos volátiles asociados a determinados tipos de cáncer.

Se trata de una iniciativa puesta en marcha en 2016 junto al Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL) y el Servicio de Oncología del Hospital Marqués de Valdecilla (HUMV).

La muestra se obtiene mediante aire exhalado. La persona solo tiene que soplar en unos filtros especiales sobre los que el perro olfatea y determina si hay presencia de cáncer o no, ha explicado la UC en nota de prensa.

López ha animado a la comunidad universitaria mayor de 50 años a que participe en esta recogida de muestras de aire espirado para alcanzar el centenar que necesita el proyecto.

"Estamos ante una actuación de investigación biomédica que puede contribuir de forma significativa a la detección temprana del cáncer, por lo que nos produce una gran satisfacción poder colaborar. Es un compromiso con la sociedad", ha subrayado la rectora.

Al encuentro han asistido José Luis García, entrenador canino y miembro fundador de Biodogtor; Rafael Marco de Lucas, colaborador; y Fernando Negueruela, director de la Unidad de Proyectos y Mantenimiento de Infraestructuras de la UC y propietario de Dobby, uno de los perros "doctores" de 'La huella olfativa del cáncer', acompañados por Iñaki, otro de los canes del proyecto.

LAIA, FREDI, IÑAKI, DOBBY Y CHESTER

El equipo está formado por cinco perros: Laia, Dra. Channing, 11 años, Villano de Encartaciones; Fredi, Dr. De Niro, 5 años y Border Colli; Iñaki, Dr. He-Man, 7 años, Dack Russel; Dobby, Dr. Murdoc, 9 años, Braco de Weimar; y Chester, Dr. Kasparov, 8 años, Podenco Portugués.

Laia, Fredi, Iñaki, Dobby y Chester se enfrentan al reto de detectar cáncer, para lo que necesitan un elevado número de muestras de personas sanas de entre 50 y 80 años, que se utilizarán en un estudio a doble ciego.

Estos 'Dogtors', de familias cántabras, trabajan con el equipo de Oncología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, y ya han detectado cáncer de pulmón con unos resultados "excelentes".

El objetivo es contribuir al desarrollo de nuevas estrategias de diagnóstico tumoral avaladas por el potencial discriminatorio del olfato canino, posibilitando la implantación de nuevos sistemas de cribado "tan efectivos como los del cáncer de mama en Cantabria".

Por ello, la UC ha decidido colaborar con 'La huella olfativa del cáncer' para afrontar "el nuevo reto" al que se enfrentan.