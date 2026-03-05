La UC pone en marcha la Oficina de Asesoramiento Jurídico al Consumidor para la comunidad universitaria

Martín Silván García, coordinador de la Oficina UNiCO - UC

SANTANDER, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) pondrá en marcha el próximo día 16 la nueva Oficina de Asesoramiento Jurídico al Consumidor, UNiCO, un servicio gratuito y especializado dirigido a toda la comunidad universitaria (estudiantes, profesorado y personal técnico, de gestión y administración) con el objetivo de ofrecer orientación legal en materia de consumo y fortalecer la protección de los derechos de los consumidores.

Martín Silván, contratado de investigación predoctoral FPU en Derecho Mercantil y coordinador de la iniciativa, ha explicado que el nuevo recurso "nace de una realidad evidente: todos nosotros, por el mero hecho de formar parte de una sociedad contemporánea, somos consumidores".

Así, sostiene, "a diario contratamos servicios digitales, adquirimos productos en línea o en tiendas físicas, gestionamos servicios financieros o alquilamos viviendas. Estas operaciones, cada vez más frecuentes y complejas, colocan con frecuencia a los consumidores en una situación de vulnerabilidad jurídica frente a las empresas".

En este contexto, la vicerrectora de Comunidad Universitaria, Emma Díaz, señala que la puesta en marcha de este nuevo servicio aunará los conocimientos y la experiencia del departamento de Derecho Mercantil con la Unión de Consumidores de España, que trabajarán conjuntamente. Esta alianza permitirá ofrecer un servicio "gratuito y profesional donde los miembros de la UC puedan conocer sus derechos y actuar con mayor confianza y seguridad".

La iniciativa, calificada por Martín Silván como "innovadora, útil y necesaria", introduce un servicio jurídico especializado poco frecuente en el ámbito universitario y responde a necesidades "reales" de los miembros de la comunidad, además de "reforzar la confianza y la protección de todos", indica.

Con su puesta en marcha, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Consumidor, la Universidad de Cantabria se sitúa entre las pocas instituciones académicas del país que ofrecen un servicio de estas características.

El nuevo servicio, que estará disponible en la planta cero de la Facultad de Derecho, funcionará todos los jueves, de 10.00 a 14-00 horas. La atención será personalizada y se realizará mediante cita previa, que podrá solicitarse a través del portal web institucional de la UC dentro del espacio dedicado al Vicerrectorado de Comunidad Universitaria.

En el formulario de solicitud, los usuarios deberán identificar el objeto de su consulta, describir brevemente el problema y, en la medida de lo posible, adjuntar documentación relacionada (facturas, contratos, comunicaciones, etcétera) para permitir un asesoramiento más preciso desde el primer momento. Cada cita tendrá una duración estimada de 15 a 20 minutos, para ofrecer un servicio ágil y profesional a todas las personas que lo necesiten.