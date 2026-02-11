La UC reconoce como 'Alumni Distinguido' al directivo de Boluda Daniel Berasategui

Daniel Berasategui (izda), directivo de Boluda, reconocido como 'Alumni Distinguido' de la Universidad de Cantabria - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

SANTANDER, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) ha reconocido como 'Alumni Distinguido' al directivo del sector marítimo y logístico Daniel Berasategui, que ha animado al estudiantado a "atreverse" y a afrontar nuevos retos profesionales con iniciativa y compromiso.

"Hay que ser proactivo y buscar sin descanso los propios objetivos", ha señalado durante el acto celebrado esta mañana en la Escuela de Náutica en la que se ha formalizado su nombramiento como 'Alumni Distinguido' de la UC, que ya suma 25 integrantes en su plantel.

A quienes ahora ocupan las aulas por las que él pasó hace tres décadas, Berasategui les ha asegurado que la preparación adquirida en la universidad constituye una base sólida para desenvolverse en un entorno profesional cada vez más global y cambiante.

El homenajeado, que actualmente es director corporativo para la zona norte de España en Boluda Corporación Marítima además de miembro del Consejo de Administración del Racing de Santander, ha resaltado la importancia de combinar la formación académica con la iniciativa personal.

Además, ha expresado su agradecimiento a la UC y al profesorado que formó parte de su etapa académica y ha asegurado que la formación recibida y los valores asociados a la institución han sido determinantes en su desarrollo profesional, ha informado la institución en un comunicado.

Con este reconocimiento, la UC busca poner en valor la trayectoria profesional de proyección internacional de Berasategui y su "vinculación continuada" con la institución en la que se formó, según ha explicado en el acto el director de la Escuela Técnica Superior (ETS) de Náutica, Andrés Ortega, que ha destacado la solidez académica y profesional del homenajeado, al que ve como un ejemplo para el estudiantado actual.

En relación a su colaboración con la UC, ha explicado que Berasategui ha participado en distintas iniciativas formativas y de divulgación, con el impulso a proyectos vinculados al ámbito marítimo y a la reapertura del planetario de la Escuela, gracias a la puesta en marcha de la Cátedra NOATUM, ya que Berasategui ha desempeñado el cargo de CEO de Noatum Project Cargo durante varios años.

El acto se ha celebrado bajo la presidencia de la rectora de la UC, Conchi López, y con la asistencia del vicerrector de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento, Íñigo Casafont; la de Comunidad Universitaria, Emma Díaz; y la de Sostenibilidad y Espacios, María Margallo, además de otros miembros de la comunidad universitaria.

También han acudido representantes institucionales, como el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, César Díaz; el director del Instituto Social de la Marina, Alberto Villa Berasategui, entre otros, así como compañeros, amigos y familiares de Berasategui.

La rectora ha destacado que la trayectoria de Berasategui "refleja de manera ejemplar el valor de la universidad pública", al aunar, a su juicio, una formación sólida con el compromiso de mantener y reforzar el vínculo con la institución de origen.

En este sentido, ha incidido en que el programa 'Alumni Distinguidos' "no es un reconocimiento de cierre, sino una invitación a seguir construyendo universidad desde la colaboración, el compromiso y el retorno a la sociedad".

CARRERA PROFESIONAL DE BERASATAGUI

El nuevo 'Alumni Distinguido' es licenciado en Marina Civil por la Universidad de Cantabria e inició su carrera profesional en el Puerto de Santander antes de desarrollar una amplia trayectoria en el sector marítimo y logístico.

Antes de convertirse en director corporativo de la zona norte de España en Boluda, ha ocupado puestos de alta dirección en compañías de proyección internacional, como North Iberian Control y Noatum, con responsabilidades en distintos países de Europa, América, Oriente Medio y Asia, liderando proyectos vinculados al transporte marítimo, la logística industrial y la gestión de operaciones complejas.

El programa de Alumni Distinguidos de la UC se creó en 2014 y busca reconocer trayectorias profesionales relevantes de antiguos alumnos y alumnas de la institución académica y a reforzar los lazos entre la universidad y su comunidad universitaria.