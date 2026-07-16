La UC recuperará la cafetería de Industriales tras cuatro años sin servicio - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

SANTANDER 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) ha finalizado la remodelación integral de la cafetería de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación, cerrada desde 2022, y se reabrirá en el primer trimestre del curso 2026-2027.

En un comunicado, la UC ha subrayado que esta apertura supondrá recuperar un punto de encuentro e interacción social de la comunidad universitaria "muy demandado por las personas que desarrollan su actividad en esa zona del campus".

La intervención, con un coste total de 239.579 euros, ha supuesto la renovación completa de la cocina, la zona de cafetería y los vestuarios.

La rectora de la UC, Conchi López, ha asegurado que recuperar este servicio "era uno de los compromisos del equipo de gobierno" porque entiende que la universidad también se construye en sus espacios de convivencia".

"Esta reapertura responde a una demanda ampliamente compartida por la comunidad universitaria y supone un paso más en la mejora de nuestros campus", ha añadido.

En ese mismo sentido, la vicerrectora de Sostenibilidad y Espacios, María Margallo, ha señalado que la cafetería es "un espacio de encuentro, convivencia e intercambio importante para la vida diaria de la Escuela".

Por último, la UC ha informado de que la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación imparte seis grados y seis másteres y reúne diariamente a cerca de 2.000 personas entre estudiantes, profesorado, personal investigador y personal técnico, de gestión y de administración y servicios.

Y que la cafetería dará servicio también a la adyacente Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que hasta ahora carecía de este tipo de instalaciones.