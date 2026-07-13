La UC reúne en Laredo a magistrados, fiscales y periodistas para analizar los retos del periodismo judicial

Curso corrupción. - UC

SANTANDER 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El curso de verano de la Universidad de Cantabria (UC) 'La corrupción y los nuevos delitos. Periodismo de investigación y de tribunales en la sociedad de la información del siglo XXI' reúne hasta el miércoles, en la Escuela Oficial de Idiomas de Laredo, a magistrados, fiscales y periodistas para analizar la evolución del periodismo judicial y los desafíos que plantea informar sobre procedimientos que generan interés social.

Dirigido por el periodista de Canal Sur Radio y profesor universitario Javier Ronda, el curso pone de manifiesto que la información judicial ocupa cada vez más espacio en la actualidad, ha indicado la UC en nota de prensa.

Según señala, las investigaciones por corrupción, comparecencias, autos, recursos o sentencias protagonizan a diario los medios de comunicación, al tiempo que surgen nuevas formas de delincuencia vinculadas a la inteligencia artificial, las redes sociales o las estafas digitales.

El programa contará con la participación del magistrado del Tribunal Constitucional y exministro de Justicia, Juan Carlos Campo; el fiscal delegado de Criminalidad Informática de la Audiencia Provincial de Sevilla, Gabriel González; la jueza de lo Penal del Tribunal de Instancia de Sevilla, Mercedes Lage; el director del periódico Confilegal, Carlos Berbel; y la presidenta de la Asociación de Periodistas de Cantabria, Dolores Gallardo, entre otros especialistas.

Uno de los principales ejes de la formación es analizar la evolución que ha experimentado el periodismo de tribunales en España. Según Ronda, esta especialización ha dado un "importante salto de calidad" gracias a la preparación de los profesionales encargados de cubrir la información judicial.

"Cuando hablo con jueces, fiscales o abogados me dicen que se nota esa mejora. Me aseguran que hay rigor y una gran precisión informativa", ha subrayado.

A su juicio, esa evolución también ha permitido acercar el funcionamiento de la Justicia al conjunto de la sociedad. "Cualquier persona sabe diferenciar lo que es un proceso penal o un proceso civil gracias a los medios de comunicación", ha apuntado.

Sin embargo, Ronda considera que continúa siendo "imprescindible" traducir un lenguaje "altamente" técnico para que sea "entendible" para todos los ciudadanos.

La programación también dedica una parte importante a las nuevas formas de delincuencia surgidas con el desarrollo de las tecnologías digitales y las redes sociales, especialmente aquellas que afectan a menores.

"Colgar fotos relacionadas con una amiga de clase desnuda o con inteligencia artificial constituye un delito", ha advertido Ronda, que ha defendido la importancia de divulgar este tipo de conductas para favorecer su prevención.

Otro de los asuntos que centrarán el debate será la influencia de las redes sociales sobre los tiempos de la información judicial. El periodista avisa que la inmediatez "dificulta" un trabajo que exige interpretar resoluciones judiciales complejas antes de trasladarlas a la opinión pública.

Además, el curso abordará el fenómeno de los juicios paralelos que se producen cuando en un caso judicial se genera una opinión pública en la que se crean "buenos, malos, inocentes o culpables" cuando todavía se está investigando.

La formación está orientada a periodistas, estudiantes de Comunicación, juristas, abogados e integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, si bien sus contenidos son útiles para cualquier persona interesada en comprender mejor la información judicial.