La UC se suma a la celebración del Día de las Mujeres con la lectura de un manifiesto

SANTANDER 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la comunidad de la Universidad de Cantabria (UC) se han sumado este viernes a la lectura pública del manifiesto para festejar el Día Internacional de las Mujeres, que se ha celebrado en el hall de la Escuela de Caminos.

La vicerrectora de Comunidad Universitaria, Emma Díaz Ruiz de Navamuel, ha sido la encargada de presentar el manifiesto, cuyo lema en esta edición del 8M es 'Derechos. Justicia. Acción. Para TODAS las mujeres y niñas', en consonancia con la campaña mundial de ONU Mujeres.

La lectura del manifiesto, elaborado por la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), a la que pertenece la UC, ha sido realizada por mujeres galardonadas con el Premio a la Igualdad 'Teresa Rodrigo Anoro' en las últimas ediciones: Montserrat Cabre i Pairet, doctora en Geografía e Historia; María Jesús Sáiz Vega, directora de la Biblioteca Universitaria (BUC); Olga Meng González del Río, directora de la Escuela Infantil de la UC y Raquel Martínez, miembro de la asociación sin ánimo de lucro La Columbeta.

Durante la lectura, representantes de la institución académica han subrayado el papel esencial de las universidades como agentes de transformación social. "Defender los derechos de las mujeres significa garantizar su participación plena en todos los ámbitos de la vida académica y científica, sin barreras, brechas ni discriminaciones", recordando que la igualdad debe ser un principio real y efectivo, "más allá de una declaración formal".

También hace un llamamiento a la justicia y la acción. En él se denuncia la persistencia de brechas y obstáculos que limitan el avance de las mujeres en la carrera investigadora, así como su acceso a puestos de liderazgo y decisión. "La universidad no puede ser plenamente justa mientras parte de su talento permanezca invisibilizado e infrarrepresentado", destaca, poniendo en valor el compromiso de la CRUE con una universidad diversa, ejemplar en la defensa activa de los derechos humanos, equitativa y libre de desigualdad.

"Reclamamos Derechos, Justicia y Acción para todas las mujeres y niñas. Y, de manera muy especial, para las mujeres y jóvenes que estudian, investigan, enseñan y trabajan en nuestras universidades", asevera.

PLAN DE IGUALDAD

La rectora de la UC, Conchi López, señaló que el 8M es una jornada "para reivindicar", pero también "para reconocer el avance realizado". "Tenemos la suerte de vivir en un tiempo y en un espacio en el cual las mujeres tenemos voz y tenemos también que reconocer esos avances se deben en buena medida al esfuerzo de las mujeres que nos han precedido".

López insistió en que desde la Universidad se tiene que seguir avanzando desde el conocimiento, es decir, desde establecer cuáles son esas brechas, desde la implementación de medidas y también desde la evaluación, "porque muchas veces se nos olvida que cualquier medida debe ser evaluada para saber si cumple o no su objetivo y para poder, desde una reflexión crítica, seguir construyendo la sociedad que queremos para nosotros y para las futuras generaciones".

Por ello, la institución se encuentra elaborando el nuevo Plan de Igualdad que identificará "las brechas y evaluará medidas "para construir una universidad mejor y una sociedad más justa", incidió.

Además de la lectura del manifiesto celebrada hoy, desde el Área de Igualdad y Responsabilidad Social, en colaboración con varios vicerrectorados, servicios, áreas y centros de la UC, también ha programado una serie de actividades, ya difundidas, para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres.