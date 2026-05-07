La UC, único socio español en un proyecto europeo para validar el uso de probetas miniatura en aceros

Jeison Steven Villegas y Sergio Cicero realizando los ensayos en el LADICIM - UC

SANTANDER, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) participa como único socio español en el proyecto europeo ExAM-FAST, cuyo objetivo es validar el uso de probetas miniatura para la caracterización a fractura de aceros estructurales, especialmente aquellos empleados en el ámbito nuclear.

La investigación se desarrolla a través del Laboratorio de la División de Ciencia e Ingeniería de los Materiales (LADICIM), perteneciente a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la UC.

El proyecto ExAM-FAST (Expanding the Applications of Miniaturized Fracture Specimens for Toughness Evaluation), iniciado el pasado mes de enero, tendrá una duración de tres años y medio. Para su desarrollo se ha constituido un consorcio de nueve socios, coordinado por el Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA, Francia).

La iniciativa dispone de un presupuesto cercano a los 2 millones de euros y ha recibido un 50% de financiación europea en el marco de la convocatoria CONNECT-NM, integrada en el programa Euratom. De este total, LADICIM gestiona 201.125 euros, de los que 100.562 euros proceden directamente de Europa.

El catedrático de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica, Sergio Cicero, lidera la investigación del LADICIM. En la actualidad, el equipo trabaja en la caracterización de la temperatura de referencia de estos materiales.

Los ensayos están siendo desarrollados por el investigador Jeison Steven Villegas, cuya tesis se centrará en demostrar que los resultados obtenidos mediante probetas miniatura son igual de seguros que los obtenidos con probetas convencionales.

Como han explicado los investigadores, los trabajos consisten en determinar la temperatura de referencia utilizando probetas convencionales de tamaño normalizado, para posteriormente replicar la misma caracterización con probetas miniatura.

Los ensayos se realizan a temperaturas muy bajas (en torno a -140 grados) y permiten medir la resistencia del material en presencia de fisuras. Una vez completada la caracterización con probetas convencionales, que tienen un espesor de 25 milímetros, se procederá a repetir el proceso con probetas de menor tamaño.

El objetivo final, ha subrayado Cicero, es "garantizar que los resultados obtenidos con una cantidad reducida de material sean igual de fiables que los obtenidos mediante probetas convencionales".

Este reto responde a las necesidades de los programas de vigilancia de las centrales nucleares. "Con el paso del tiempo se extrae material del interior del reactor para evaluar cómo la irradiación neutrónica afecta a sus propiedades. Dado que este material es cada vez más escaso, se busca reutilizar fragmentos adecuados de probetas ya ensayadas para obtener probetas miniatura que permitan continuar con nuevos análisis", ha puntualizado el responsable de la investigación del LADICIM.

Euratom es un programa europeo enfocado a la investigación e innovación en el ámbito nuclear. Va en consonancia con la directiva europea de Seguridad Nuclear, que busca un funcionamiento seguro de las instalaciones nucleares avanzadas, tanto existentes como futuras, incluidos los pequeños reactores modulares, ha informado la UC en nota de prensa.