UGT advierte que en 15 años la población cántabra superará los 51 años de edad media y pide soluciones de futuro

UGT analiza en Puente Viesgo el reto demográfico al que se enfrenta la comunidad - UGT

SANTANDER, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un informe elaborado por UGT indica que, según la proyección poblacional (2026-2041) del Instituto Nacional de Estadística (INE), dentro de poco más de 15 años la población de Cantabria superará los 51 años de edad media, tras disminuir en casi 24.000 las personas de menos de 25 años y aumentar en 56.000 las de 65 y más años, y ha pedido soluciones de futuro para hacer frente a este envejecimiento.

Un análisis que el sindicato ha elaborado con motivo de la jornada técnica nacional sobre el reto demográfico y el desarrollo rural que este lunes se ha inaugurado en Puente Viesgo y que se prolongará hasta el miércoles, día 30, para analizar los retos de una población que no ha cesado de envejecer en los último medio siglo y que en Cantabria superó en 2025 por primera vez desde que existen estadísticas oficiales la edad media de 47 años (47,1).

Durante la inauguración de la jornada, el secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, ha expuesto que Cantabria es la autonomía con la cuarta población con más edad media del país, casi tres años más que la media española (44,5 años) y con más de la mitad de la población con 50 y más años y un 25% de personas con 65 y más años.

Además, ha subrayado que Cantabria tiene la tercera tasa de empleo juvenil de menores de 25 años más baja del país, con un 23% que tiene un empleo y un 67% que no tiene vinculación alguna con el mercado laboral, lo que "agrava" la situación demográfica de la región.

Carmona ha insistido en la necesidad de "poner soluciones para que la gente que quiera vivir en Cantabria pueda vivir en Cantabria; para que todo el mundo que se quiera quedar lo haga con derechos, con empleo, con futuro y en igualdad de oportunidades, porque no hay las mismas oportunidades en una zona rural que en una industrializada".

En opinión del secretario general de UGT en Cantabria, "la necesidad de que una persona se quede a vivir en su entorno, en su pueblo, con su familia, pasa por unas buenas comunicaciones, por una buena sanidad, por una buena educación y por una buena atención a la dependencia que por ahora no hemos sido capaces de desarrollar", ha censurado.

En este sentido, la vicesecretaria general de UGT, Lola Navarro, ha explicado que la jornada que se inicia en Puente Viesgo parte de la pregunta de "si una persona puede quedarse a vivir donde quiere vivir", planteamiento que ha centrado los trabajos de estos días.

En este sentido, ha indicado que estos días UGT abordará "cuestiones fundamentales" como el empleo, los servicios básicos, los servicios públicos, la vivienda, las mujeres rurales, la Ley de Dependencia, la movilidad y "sobre todo los jóvenes", aspectos clave para fijar población en el territorio, ha subrayado.

Además, la vicesecretaria de UGT ha rechazado el término de "España vaciada" porque "nos suena peyorativo y da la sensación de que no tiene vuelta atrás cuando sí lo tiene", mostrando su preferencia por un lenguaje que no estigmatice las zonas rurales.

Navarro también ha explicado que el sindicato persigue que en las comarcas de las distintas autonomías haya "implicación en la cohesión social y en el empleo", objetivo que ha guiado la convocatoria de esta jornada técnica nacional en Puente Viesgo.