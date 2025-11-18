UGT advierte que "varios profesionales" de Sierrallana y Valdecilla "siguen sufriendo hostigamiento laboral"

SANTANDER, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT-Sanidad de la Federación de Servicios Públicos en Cantabria ha solicitado al Servicio Cántabro de Salud (SCS) "medidas urgentes" para garantizar el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en los servicios de Anatomía Patológica de los hospitales de Sierrallana y de Valdecilla, donde "varios profesionales siguen sufriendo hostigamiento laboral".

En un escrito registrado el pasado 14 de noviembre, el sindicato ha advertido de este hecho, que estaría "afectando gravemente a su salud, seguridad y desempeño profesional" de estos profesionales.

Según ha explicado el sindicato este martes en nota de prensa, el documento remitido al SCS "recoge hechos concretos, identifica a las personas implicadas y detalla conductas como descrédito profesional, intimidación, persecuciones, humillaciones y un deterioro deliberado del clima laboral, así como daños ya constatados en varias trabajadoras".

En concreto, el escrito registra tres acciones inmediatas solicitadas por el sindicato: la revisión urgente de la evaluación de riesgos psicosociales en los servicios afectados, la implementación de medidas preventivas y organizativas para proteger al personal, y el cumplimiento estricto de las obligaciones legales del SCS en materia de prevención de riesgos laborales.

Una petición, ha precisado, que se realizó antes de conocerse la reciente resolución judicial que impone medidas penales a las trabajadoras condenadas por un delito de coacciones en el Hospital de Sierrallana, "que confirma la gravedad de los hechos y refuerza las advertencias y peticiones trasladadas al SCS".

DENUNCIA DESDE 2011

UGT-Sanidad ha destacado que fue "la única organización sindical" que denunció las mencionadas "coacciones" en el Hospital Sierrallana, en un proceso judicial que se inició en 2011 y "del que se ha realizado un seguimiento continuado del caso, recopilando información, apoyando a las personas afectadas y reclamando reiteradamente la intervención de la Administración".

El sindicato ha indicado que "pese a la firmeza de la sentencia y a los reiterados avisos, el SCS no ha adoptado hasta la fecha medidas efectivas para proteger a las trabajadoras ni para corregir el foco de riesgo en los servicios de Anatomía Patológica de Sierrallana y Valdecilla".

Finalmente, UGT ha garantizado su compromiso con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ha expresado su solidaridad con las trabajadoras afectadas y ha reclamado a la Consejería de Salud y al SCS que "respondan públicamente a por qué no se activaron los protocolos de prevención a pesar de los hechos descritos y los daños acreditados y qué actuaciones se adoptarán ahora para proteger a las víctimas, corregir la situación y garantizar un entorno laboral seguro y digno".

"La protección de la salud laboral no es negociable, ha señalado el sindicato, que ha recordado que se trata de una obligación legal de la Administración.