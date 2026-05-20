UGT analiza este jueves el impacto de centros de datos como el Proyecto Altamira

Archivo - Infografía del 'Proyecto Altamira' - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Área UGT en Verde ha organizado este jueves, 21 de mayo, una jornada técnica que analizará el impacto social, ambiental y en el empleo de los centros de datos, como el Proyecto Altamira, el campus tecnológico declarado Proyecto Empresarial Estratégico por el Gobierno de Cantabria, y que se pretende ubicar en los municipios de Piélagos y Villaescusa.

Este foro forma parte de la cuarta edición de la Escuela Sindical de Cambio Climático, Economía Circular y Bioeconomía de UGT en Cantabria y será inaugurado a las 9.00 horas en la sede del sindicato en Camargo, ha informado el sindicato.

Tras la apertura, será el turno de la ponencia de Raquel Coterillo, investigadora docente de Derecho de la Universidad de Cantabria, colaboradora del Workers Rights Institute de la Universidad de Georgetown y especialista en el impacto de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en los derechos de los trabajadores.

Impartirá dos conferencias, una a las 9.15 horas, con el título 'IA, Big Data y Dependencia Digital ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?'; y otra, a las 11.30 horas, llamada 'El empleo en los centros de datos. Expectativa de automatización social'.

También, ofrecerá una ponencia Manuel García, de Ecologistas en Acción e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que impartirá a las 10.00 horas 'La expansión de los centros de datos: Una mirada a la huella hídrica, consumo energético e impacto local'.

Además, García participará en una mesa redonda a las 12.30 horas, con el título 'Alternativas y propuestas desde el territorio ¿Qué nos enseña el caso aragonés?' junto con Enol Nieto, técnico sénior del Área de Gobernanza para la Sostenibilidad del Centro Tecnológico BETA de la Universidad de Vic.

Nieto disertará antes, a las 12.00 horas, sobre 'La acción colectiva como motor de cambio: lecciones desde casos internacionales' en un ponencia que revisará la experiencia de Aragón como uno de los territorios españoles con mayor número de proyectos de centros de datos.