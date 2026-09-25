UGT analizará la próxima semana el reto demográfico y el desarrollo rural en una jornada en Puente Viesgo

Medio Rural.- Archivo - EUROPA PRESS

SANTANDER 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT desarrollará la próxima semana en Cantabria un encuentro técnico de ámbito nacional sobre el reto demográfico y el desarrollo rural, que se celebrará en Puente Viesgo con el título 'El derecho a quedarse'.

La jornada, que desde el 28 y hasta el 30 de septiembre contará con 15 conferencias y 34 ponentes, será inaugurado el lunes 28, a las 15.30 horas en el Gran Hotel Balneario de Puente Viesgo.

El acto inaugural contará con la participación de la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, María Jesús Susinos; el delegado del Gobierno, Pedro Casares; el alcalde de Puente Viesgo, Óscar Villegas; y el presidente del Grupo de Acción Local (GAL) Valles Pasiegos, Ángel Sainz.

La vicesecretaria general de UGT, Lola Navarro, y el secretario general del sindicato en Cantabria, Mariano Carmona, completarán la lista de intervenciones en la inauguración de este foro, que incluye a profesores y expertos académicos, profesionales de distintos ámbitos, portavoces institucionales y de organizaciones o asociaciones, políticos, empresarios y sindicalistas.

El programa analizará a través de sus más de una treintena de ponentes numerosas cuestiones relacionadas directamente con el reto demográfico y el desarrollo rural, desde el empleo y las oportunidades laborales, el envejecimiento de la población y sus cuidados, la vivienda, las políticas y servicios públicos o la movilidad y hasta el cambio climático.

El encuentro será clausurado el miércoles 30, a las 13.15 horas, por el responsable de Políticas Territoriales del sindicato, Eduardo Magaldi, ha indicado UGT en nota de prensa.