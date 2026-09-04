UGT Cantabria pide subidas mínimas del 4% tras perder un 5,6% de poder adquisitivo desde la pandemia

Rueda de prensa previa al segundo Comité Regional de UGT Cantabria - UGT

SANTANDER 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, ha reclamado que el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) parta de un 4% de incremento de los salarios hasta 2028, ampliable en función del sector y de la empresa, ya que los trabajadores de la región han perdido un 5,6% desde la pandemia, según estimaciones del sindicato.

Carmona ha apuntado que entre 2021 y 2025 los trabajadores de Cantabria habían perdido un 4,5% del poder adquisitivo, una caída que ha crecido a lo largo de 2026, ya que "la negociación colectiva ha logrado subir los salarios un 3,19%, pero el IPC de la comunidad ha aumentado hasta julio un 4,3%, el porcentaje más alto del país", ha explicado y ha augurado que "subirá más porque en agosto sube siempre".

Es por ello que, a nivel estatal, UGT reclama que se abra VI AENC desde un aumento mínimo del 4%, al que "habrá que añadir cláusulas de revisión, dependiendo del sector y de la empresa", que apliquen subidas de un 1, 2 o 3 por ciento más "para intentar recuperar lo perdido por el camino".

Además, en ese VI AENC la organización sindical quiere abordar otros asuntos, como la subida del salario mínimo interprofesional o el control horario efectivo.

"No podemos estar haciendo controles horarios en papel, a boli en el mejor de los casos y a lápiz en muchos casos", ha denunciado Carmona, al apuntar que, según los últimos datos del INE, en España el 40% de las horas extraordinarias no se están pagando --son más de tres millones de horas sin pagar a la semana--, lo que ha calificado de "una auténtica barbaridad". Por ello, ve en el control horario la solución.

Así lo ha asegurado este viernes, a preguntas de los periodistas, con motivo del segundo Comité Regional de UGT, en el que ha presentado el balance de la actividad sindical, sobre la que está "muy contento", gracias a la "muy buena situación interna".