UGT y CCOO se movilizarán este miércoles en Santander en defensa de la ley de reducción de jornada

Archivo - La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

Reclaman que la norma se aborde en el Congreso y que se retiren las enmiendas de PP, Vox y Junts

SANTANDER, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT y CCOO se concentrarán este miércoles, 10 de septiembre, a partir de las 12.00 horas, frente a la Delegación del Gobierno, en defensa del anteproyecto de ley de la reducción de la jornada laboral a un máximo de 37,5 horas semanales.

La concentración se celebra en coincidencia con el pleno del Congreso de los Diputados que debatirá y votará las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP, Vox y Junts.

Ambos sindicatos han convocado también movilizaciones en otros puntos de España, incluida una en Madrid frente al Congreso de los Diputados, para reclamar una reducción de la jornada máxima de trabajo que no se modifica por ley desde 1.983, hace más de 40 años.

En un comunicado, CCOO y UGT han destacado la relevancia de la votación de las enmiendas a la totalidad de un anteproyecto ley sobre una reducción de la jornada laboral "que beneficia directamente a más de 12 millones de personas trabajadoras, unas 100.000 en Cantabria".

"Habría que preguntar a PP, Vox y Junts si están al lado de las personas trabajadoras o en contra de la mejora de sus derechos laborales, de su salud o de la conciliación de su vida laboral y personal", han replicado los dos sindicatos, para los que "no existen motivos para rechazar la reducción por ley de la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales, salvo los exclusivamente partidistas".

Por ello, UGT y CCOO han reclamado que se retiren las enmiendas a la totalidad "y se permita el debate sosegado sobre una reducción de la jornada laboral que es una cuestión de justicia social".

"La mejor manera de repartir equitativamente la riqueza es mejorar los salarios y reducir la jornada de trabajo", han defendido ambos sindicatos, que han señalado que "todas las encuestas realizadas sobre la reducción de la jornada laboral por ley confirman que la gran mayoría de los ciudadanos de España respaldan limitarla a las 37,5 horas semanales, incluidos muchos que reconocen votar a los tres partidos que ahora la cuestionan con sus enmiendas a la totalidad".

A la concentración en Santander asistirán los secretarios generales de UGT y CCOO en Cantabria, Mariano Carmona y Rosa Mantecón, respectivamente.