UGT y CCOO reivindicarán el 1 de mayo la negociación colectiva para recuperar salarios "dignos"

UGT y CCOO reclamarán el 1 de mayo "sacar el negocio" de la "emergencia social" de la vivienda - UGT

SANTANDER, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO reclamarán por el Día del Trabajador, que se conmemora el 1 de mayo, la negociación colectiva como la vía para recuperar salarios "dignos", y políticas de vivienda para "sacar el negocio del modelo" y atajar esta "emergencia social" porque, "aunque los salarios crecen, no consiguen compensar el incremento de los precios".

Así lo han manifestado este lunes los secretarios generales de UGT y CCOO en Cantabria, Mariano Carmona y Rosa Mantecón, respectivamente, durante la rueda de prensa de presentación de la manifestación del 1 de mayo, que recorrerá las principales calles de Santander bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia'.

En esta línea, el secretario general de UGT en Cantabria ha señalado que esa apuesta "definitiva" por el diálogo social es la forma de recuperar los salarios "dignos" y ha reivindicado el control horario, la reducción de la jornada laboral hasta las 35 horas semanales y "potenciar unos servicios públicos de calidad".

Al hilo, Mantecón ha indicado que el camino para abordar estos temas a nivel nacional es el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y ha puesto el foco en incrementar los salarios, el control horario y el pago de las horas extraordinarias. En este sentido, ha defendido que "la mejor vía posible para compensar este desequilibrio es la negociación colectiva".

Sobre vivienda, Carmona cree que este tema "está privando a las nuevas generaciones de tener un desarrollo de vida plena" y que las políticas nacionales y regionales en este ámbito "son muy mejorables". Por ello, piensa que la solución pasa por la oferta pública y limitar los alquileres en las zonas tensionadas.

Por su parte, Mantecón ha señalado que, mientras la economía mejora, "decenas de miles de trabajadores en Cantabria tienen dificultades para afrontar los costes de la vida, a pesar de que sus salarios crecen".

Por otro lado, Carmona ha denunciado el término absentismo, el cual "tenemos que dejar de utilizar" porque "no podemos consentir que se llame absentistas a personas que han dejado la salud o han enfermado como consecuencia del desarrollo del puesto de trabajo". Para él, el sistema carece de una "prevención adecuada" y "condena" a la persona que está de baja a vivir con el 55% de su base de cotización.

Sobre este asunto, Mantecón ha insistido en "tumbar ese discurso del jetismo" y ha abogado por "darle la vuelta a la tortilla", ya que los trabajadores "están sufriendo un deterioro de la salud y la pérdida de vida en empresas que incumplen la normativa laboral, que no respetan la prevención de riesgos laborales y que, de forma perversa, perjudican la salud y la vida de la gente que trabaja en Cantabria".

Más allá, los líderes sindicales han puesto en valor la democracia frente a los discursos "supremacistas". Un punto en el que Carmona ha reivindicado "más Europa, más democracia y más derecho internacional" mientras que Mantecón se ha posicionado "en defensa de la paz y contra las guerras, en defensa del derecho internacional y también de la autonomía europea y la autonomía española".

Por todo ello, ha pedido a la clase trabajadora que se sume a las movilizaciones para mostrar "unidad y fuerza y lanzar un grito por los derechos, la vivienda y la democracia, que es lo que hoy en día está en juego".

En este punto, Carmona ha censurado que "desde la política y los medios de comunicación, algunos con una clara intencionalidad, estamos mareando todo el día a la gente, les estamos haciendo partícipes de los problemas y nunca les hacemos partícipes de las soluciones".

Además, ha apostado por darle al Día del Trabajador "la importancia que tiene", ya que, "si conseguimos un 1 de mayo potente, la capacidad de hacer y reivindicar es importante".

PRESUPUESTOS

En otro orden de cosas, han valorado la aprobación de los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC), que para Mantecón tienen "un déficit, sobre todo en el impulso del empleo, del sector industrial, y que deberían reforzar de una forma más evidente los servicios públicos".

Mientras tanto, Carmona ha manifestado que le gustaría que los PGC "se gastaran de una manera más social, que de verdad apuesten por una ayuda a la industria", aunque matizado que "no podemos estar ayudando a empresas que no son socialmente responsables, que a continuación de recibir ayudas públicas son capaces de plantear un ERE".

Más allá, han valorado la relación con el Gobierno de Cantabria como "muy desigual" porque hay consejerías como Empleo en las que ha habido un trabajo "muy fluido" mientras que "hemos sido incapaces de cambiar las políticas de Educación, Sanidad o Turismo", con decisiones que han tenido "un sesgo político que no es aceptable para nosotros", han dicho.

Por último, han apuntado que el jueves, 30 de abril, mantendrán una reunión de la mesa del diálogo social para abordar con el Gobierno de Cantabria y la patronal el paquete de medidas implementado para paliar los efectos de la crisis producida por la guerra de Oriente Medio.