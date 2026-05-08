UGT, CCOO, SIEP y TU alcanzan un acuerdo con el ICASS para reforzar las plantillas de los centros de dependencia

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Incluye nuevas contrataciones, cobertura de plazas comprometidas y medidas para el horario intensivo en los centros de primera infancia SANTANDER 8 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT, CCOO, SIEP y TU han alcanzado un acuerdo con la Dirección del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) para reforzar de manera urgente las plantillas de los centros de atención a la dependencia y responder a los problemas organizativos existentes en distintos servicios del organismo.

El acuerdo se ha suscrito tras una reunión de la Dirección del ICASS y el comité de empresa del personal laboral del Gobierno de Cantabria, que tenía como asunto principal la grave falta de personal que vienen sufriendo desde hace tiempo los centros dependientes del ICASS, una situación denunciada reiteradamente por UGT, CCOO, SIEP y TU, han indicado este viernes en un comunicado.

"Tras un intenso proceso de negociación", los cuatro sindicatos han logrado un acuerdo que contempla nuevas contrataciones y acumulaciones de tareas en distintas categorías profesionales especialmente afectadas por la falta de efectivos, entre ellas, técnico socio sanitario, auxiliar de enfermería, cocina y servicios, han señalado.

Además, incluye "el compromiso" de cobertura de plazas comprometidas y medidas específicas para afrontar las necesidades derivadas del horario intensivo en los centros de atención a la primera infancia.

UGT, CCOO, SIEP y TU consideran que este acuerdo supone "un paso importante" para mejorar la atención a los usuarios y para avanzar en unas condiciones laborales "más dignas" para los trabajadores de los centros del ICASS.

Asimismo, han solicitado de manera inmediata la utilización de la bolsa abierta y permanente de técnico socio sanitario para agilizar la cobertura de sustituciones y necesidades urgentes de personal, y han reclamado la publicación definitiva de dicha baremación en el menor plazo posible.

Por otra parte, han lamentado que no haya sido posible alcanzar la unanimidad sindical en torno al acuerdo, "pese a existir coincidencias importantes en buena parte de las propuestas planteadas durante la negociación", han asegurado.

Al hilo, han reafirmado su compromiso "con la negociación, la defensa de los servicios públicos y la mejora de las condiciones laborales de toda la plantilla del ICASS, entendiendo que este acuerdo debe servir para estabilizar la situación de los centros y garantizar una atención adecuada a las personas dependientes".

"Entendemos que este acuerdo pone fin a actuaciones planteadas en los próximos días y las cuatro organizaciones nos comprometemos a vigilar el cumplimiento del acuerdo y seguir negociando mejoras", han concluido.