UGT celebra este viernes su segundo Comité Regional en Cantabria desde la reelección de Mariano Carmona

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SANTANDER 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT de Cantabria celebrará este viernes 4 de septiembre en su sede de Santander el Comité Regional o máximo órgano entre congresos del sindicato, el segundo desde la reelección de Mariano Carmona como secretario general en febrero del año pasado.

El máximo órgano entre congresos de UGT en Cantabria, integrado por un pleno de 61 miembros en representación de las federaciones y uniones comarcales además de los nueve sindicalistas de la Ejecutiva regional, se iniciará a partir de las 10 horas.

Además de cuestiones de orden interno, el Comité Regional de UGT en Cantabria analizará la actual situación socioeconómica y laboral de la región y repasará la evolución de la afiliación y de la representatividad en las elecciones sindicales.