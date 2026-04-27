UGT confirma la huelga en el comercio textil de Cantabria el 2 de mayo tras una mediación sin avenencia

Huelga en el comercio textil en Santander en foto de archivo - UGT

SANTANDER, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT ha confirmado la segunda huelga general en el comercio textil y del calzado de Cantabria el próximo sábado 2 de mayo, después de una mediación este lunes en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA) que ha concluido sin avenencia.

En un comunicado, el sindicato ha recordado que el paro responde al mismo motivo que la huelga del pasado 17 de abril, es decir, el rechazo al convenio colectivo estatal de grandes marcas del sector o ARTE (Asociación Retail Textil España) y la exclusión de Cantabria de éste, tal y como ya se ha hecho en el País Vasco.

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) ha convocado este martes 28 de abril dos asambleas de trabajadoras para informar de esta nueva jornada de huelga a las 11 horas en su sede de Maliaño y a las 17 horas en de Santander.

La responsable de Comercio de la FeSMC-UGT en Cantabria, Noemí Secadas, ha subrayado que "no se puede aceptar un convenio colectivo que empeora notablemente las condiciones salariales y laborales que tanto han costado conseguir en el convenio de Cantabria porque supondría volver a la precariedad del pasado y la mayor agresión hasta ahora a las personas trabajadoras del sector".

Secadas ha reiterado que el convenio de ARTE" terminará afectando todas las trabajadoras del comercio textil y del calzado de Cantabria por algo que beneficia a grandes empresas del sector que ganan mucho dinero y que quieren ganar todavía más a costa de menos salario y peores condiciones laborales".

La responsable autonómica de Comercio de UGT ha explicado que se ha convocado una nueva huelga en Cantabria porque, "si de por sí el convenio de ARTE era muy malo para las trabajadoras, ahora lo es todavía más porque en una reunión de negociación el pasado día 20 se han añadido menos días de vacaciones, una disminución de la prestación durante las bajas, además de un texto de convenio que incluye el preacuerdo en materia económica".

MALESTAR CRECIENTE ENTRE LAS TRABAJADORAS

Secadas ha destacado el respaldo mayoritario "de entre un 60 y un 65%" de las plantillas afectadas en la huelga del pasado 17 de abril y ha confiado en que "sea aún mayor este sábado 2 de mayo porque el malestar entre las trabajadoras va a más y no van a aceptar que se las quiten salario y derechos".

"Si se aplica un convenio colectivo en un territorio es para mejorar no para empeorar, y más, como lo hace el de ARTE con nuevos salarios de entre 2.000 y 3.000 euros anuales menos, menos vacaciones o la eliminación de derechos históricos en Cantabria en el trabajo de los sábados por la tarde, los domingos o los festivos", ha subrayado la secretaria de Comercio de FeSMC-UGT.

La huelga convoca por UGT en el comercio textil cántabro afectará a algo más de 3.000 trabajadoras de empresa con al menos 400 empleados o una superficie mínima de 3.500 metros cuadrados o con establecimientos en al menos tres comunidades autónomas; además de las del comercio de calzado que no tienen la misma afectación que el textil pero también verán disminuidas sus condiciones laborales si se aplicara el convenio de ARTE.