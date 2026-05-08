UGT convoca el lunes ante CEOE concentración contra el convenio estatal del comercio textil

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SANTANDER, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT ha convocado este lunes, 11 de mayo, una concentración de protesta ante la sede de CEOE-Cepyme Cantabria, en Santander, contra el convenio colectivo estatal de comercio textil ARTE (Asociación Retail Textil España).

La protesta, a las 11.00 horas, sucede a las dos huelgas generales de consumo en el comercio textil y del calzado de la región convocadas por este motivo por el sindicato los pasados 17 de abril y 2 de mayo.

En un comunicado, UGT ha señalado que "se sigue y se seguirá con las movilizaciones hasta que no se excluya a Cantabria del convenio colectivo de ARTE, tal y como se ha hecho en el País Vasco". "No sólo establece menos salario y peores condiciones laborales y sociales que el convenio cántabro, sino que además lo condena a su desaparición", avisa.

El Sector de Comercio del sindicato precisa que "quienes defienden y negocian el convenio de ARTE insisten en que mantendrá las mejores condiciones de los convenios colectivos provinciales y territoriales", afirmación que "supone reconocer implícitamente que el nuevo convenio es peor y más perjudicial" para los trabajadores cántabros.

Pero además, según añade el sindicato, "omiten mencionar que han firmado el compromiso de no volver a negociarlo ni suscribirlo en el futuro".

"No quieren negociación colectiva en Cantabria ni en ningún territorio, lo único que se busca es que el convenio de ARTE de las grandes empresas del sector se imponga como única referencia para regular unas peores condiciones laborales y económicas, que aquí implicaría la pérdida de derechos históricos que ha costado muchos años y esfuerzos conseguir", concluye UGT.